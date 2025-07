Imagine Dragons anuncia data extra em São Paulo; saiba data, ingressos e valores

Devido à alta demanda, a banda Imagine Dragons anunciou uma data extra no Brasil, no dia 01 de novembro de 2025, no Estádio MorumBIS, em São Paulo. Esta será a quinta passagem do grupo pelo Brasil, sendo a primeira em 2014, no Lollapalooza.

Com vendas acumuladas de 55 milhões de álbuns equivalentes, 58 milhões de músicas digitais e mais de 80 bilhões de streams, a banda se destaca como "a única na história a ganhar quatro singles Diamante da RIAA", com "Radioactive" (17x platina), "Believer" (14x platina), "Thunder" (13x platina) e "Demons" (12x platina). Desde 2009, marcaram cinco estreias consecutivas no Top 10 da Billboard Top 200.

A turnê brasileira, apresentada pelo Santander Brasil, tem a cerveja Heineken como a patrocinadora oficial. A realização é da Live Nation Brasil.

Quando será o show extra do Imagine Dragons em São Paulo?

O show extra será no dia 01 de novembro de 2025 no Estádio Morumbi em São Paulo.

Quando começa a pré-venda do show extra do Imagine Dragons no Brasil?

Os ingressos para o show extra estarão disponíveis em pré-venda exclusiva no dia 15 de julho, a partir das 12h, no site http://www.ticketmaster.com.br e nas bilheteiras do Estádio Morumbi. A pré-venda é válida para clientes Santander Select e Private Banking, portadores dos cartões: Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express Gold Card Santander; American Express® Platinum Card Santander; American Express Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage Black.

Para os demais clientes do Banco Santander, a pré-venda começa no dia 16 de julho.

Quando começa a venda geral do show extra do Imagine Dragons em São Paulo?

A venda geral ao público começa no 17 de julho, também a partir das 12h, pelo site oficial da Ticketmaster e na bilheteira do Shopping Ibirapuera. Clientes Santander podem parcelar em até 5x sem juros e os demais podem parcelar em até 3x sem juros.

Quais são os preços dos ingressos para o show do Imagine Dragons?

São Paulo - 01 de novembro de 2025

Local: Estádio Morumbi - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Horário de abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Classificação Etária: 16 anos (de 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais).

Setores Meia-entrada Inteira Pista Premium R$ 470,00 R$ 940,00 Cadeira Inferior R$ 460,00 R$ 920,00 Cadeira Superior R$ 430,00 R$ 860,00 Pista R$ 280,00 R$ 560,00 Arquibancada R$ 245,00 R$ 490,00

Belo Horizonte - 26 de outubro de 2025

Local: Mineirão - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG

Horário de abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h