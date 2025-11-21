Pop

Humilhada semanas antes, Miss México conquista a coroa do Miss Universo 2025

Fatima Bosch venceu a 74ª edição do concurso após passar por um constrangimento com Nawat Itsaragrisil, responsável pela organização do evento

Miss Universo 2025: Fatima Bosch levou a coroa após ser constrangida semana antes pelo organizador do concurso. (Reprodução/Redes Sociais)

Da Redação
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11h16.

Humilhada semanas antes por um dirigente do concurso, a mexicana Fatima Bosch deu a volta por cima e venceu a 74ª edição do Miss Universo, realizada na noite desta quinta-feira, 20, em Bangkok, na Tailândia.

O Top 5 desta edição foi formado por Tailândia, Filipinas, Venezuela, México e Costa do Marfim, respectivamente. A brasileira Gabriela Lacerda, do Piauí, avançou entre as 30 finalistas, mas não chegou ao Top 12.

"Hoje reafirmei que o que Deus destinou para você, nem a inveja pode impedir, nem o destino pode abortar, nem a sorte pode mudar", celebrou a nova Miss Universo nas redes sociais.

Bosch recebeu a coroa das mãos da Miss Universo 2024, a dinamarquesa Victoria Kjær. Após o anúncio da campeã, o presidente da organização, Raúl Rocha, confirmou Porto Rico como sede da edição de 2026.

A humilhação antes do concurso

A vitória de Bosch se torna ainda mais simbólica diante do episódio ocorrido em 4 de novembro. Durante uma transmissão ao vivo, o executivo tailandês Nawat Itsaragrisil, responsável pela organização do concurso deste ano, chamou a Miss México de "estúpida" por, segundo ele, não publicar conteúdo suficiente sobre a Tailândia nas redes sociais.

No vídeo, ele chega a pedir a intervenção da equipe de segurança. Constrangida, a candidata deixou o local acompanhada pela Miss Iraque.

A cena gerou desconforto entre as participantes, que tentaram se manifestar em apoio à mexicana, mas foram interrompidas quando Nawat ordenou que "quem quisesse continuar" se sentasse.

"O que o diretor fez foi desrespeitoso: ele me chamou de estúpida", declarou Bosch após a cena. "O mundo precisa ver isso porque somos mulheres empoderadas e esta é uma plataforma para a nossa voz", complementou.

O caso chegou até a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que elogiou a postura de Bosch diante da agressão. "Em eventos públicos, as mulheres ficam mais bonitas quando levantam suas vozes e participam. Eu a elogio porque ela vivenciou essa agressão e, com muita dignidade, disse: 'Eu não concordo'".

A organização do Miss Universo também condenou publicamente o comportamento de Nawat. "Não permitirei que os valores de respeito e dignidade para com as mulheres sejam violados. [...] Infelizmente, Nawat se esqueceu do verdadeiro significado de ser um anfitrião genuíno", disse Raúl Rocha.

Horas depois, o executivo surgiu em uma coletiva de imprensa chorando e alegando ter sido "traído".

