Hopi Hari anuncia venda de ingressos para mulheres por apenas R$ 1 em março; veja como comprar

O parque Hopi Hari, em Vinhedo (SP), oferecerá ingressos promocionais a R$ 1 para o público feminino durante o mês de março.

A ação ocorre em referência ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, e é válida para mulheres a partir de 13 anos.

Como conseguir os ingressos?

Hopi Hari: parque localizado em Vinhedo (SP), é considerado um dos maiores da América Latina. (Hopi Hari/Divulgação)

Ao todo, serão disponibilizados 30 mil passaportes promocionais, limitados a uma unidade por CPF. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo site hopihari.com.br, mediante escolha da data e seleção da opção “Mês das Mulheres - Promo”. A oferta está sujeita à disponibilidade.

No dia da visita, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto junto ao tíquete. A promoção não inclui serviços adicionais, como alimentação e estacionamento, e não pode ser cumulada com outras ofertas vigentes.

A primeira nova atração em 24 anos

Com aproximadamente 40 metros de altura, a nova atração do Hopi Hari combinará movimentos de rotação, velocidade e altitude. Os visitantes serão acomodados em cadeiras duplas suspensas por cabos de aço.

Fabricado pela empresa europeia AK Rides, s.r.o., o equipamento será o primeiro brinquedo de grande porte construído no parque desde o Hadikali, inaugurado em 2002, segundo informações enviadas em primeira mão à EXAME.

A atração será instalada na região de Kaminda Mundi e tem inauguração prevista para o segundo trimestre de 2026. O acesso estará incluído no ingresso regular do parque. O nome oficial e a data exata de abertura ainda serão divulgados.

O lançamento marca a execução do plano de investimentos apresentado pela atual gestão ao final de 2025, que prevê cerca de R$ 300 milhões ao longo dos próximos anos.

Os planos do Hopi Hari para voltar ao topo após anos de crise

Os recursos, segundo a empresa, serão destinados a retrofit de atrações icônicas, novos brinquedos, infraestrutura, tecnologia e à expansão do ecossistema turístico.

Saída da recuperação judicial

A nova fase é impulsionada pela saída do parque do regime de recuperação judicial.

“Ao final do ano passado, falamos publicamente sobre investimentos e visão de futuro. A nova atração representa exatamente isso: planejamento que sai do discurso e se transforma em entrega concreta”, afirma Nuno Vasconcellos, Chief Visionary Officer do Hopi Hari.

Nova atração do Hopi Hari (Hopi Hari/Divulgação)

Com um público potencial de 30 milhões de pessoas em um raio de até 1h30 de carro, o parque também avança em frentes de hotelaria e novos formatos de entretenimento, reforçando o posicionamento como destino turístico completo.

“Nosso foco não é apenas crescer, mas crescer com responsabilidade. O visitante já sente melhorias claras na operação, na organização, no conforto e na fluidez da experiência. Esse é apenas um dos primeiros passos visíveis dessa nova fase”, diz Vasconcellos.