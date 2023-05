Homem de 30 anos afirma ser filho de Jay-Z e caso vai parar na justiça; entenda

Um homem de 30 anos afirma ser filho do rapper americano Jay-Z e levou o caso para Suprema Corte de Nova Jersey para provar. A informação foi revelada pelo jornal Daily Mail.

Rymir Satterthwaite garante que o artista tem abusado das leis americanas para evitar a realização de um teste de paternidade. O homem busca há mais de dez anos provar que Jay-Z é seu pai biológico.

Após ter o pedido de teste de DNA negado por juízes por diversas vezes, ele decidiu levar o caso à Suprema Corte de Nova Jersey em fevereiro desse ano para forçar o marido da Beyoncé em realizar o exame.

Caso está na Divisão de Apelação do Tribunal Superior

Segundo o portal, a corte negou a ação por entender que não tinha jurisdição para reabrir um caso no tribunal de apelações ou para abrir registro no tribunal de julgamento. O homem então passou o processo para a Divisão de Apelação do Tribunal Superior de Nova Jersey, que está em fase de análise.

Em entrevista ao Daily Mail, Satterthwaite garante que apenas quer ser reconhecido como filho do rapper, e não vai parar até que consiga que "a justiça seja feita". Os advogados de Jay-Z negam as acusações do homem. “As alegações foram previamente revisadas minuciosamente pelos tribunais e foram refutadas. Tenho certeza de que esse será o resultado de quaisquer processos que o Sr. Satterthwaite esteja considerando atualmente, afirmaram.