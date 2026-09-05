'Homem-Aranha: Um Novo Dia' fatura mais que o dobro de 'Toy Story 5' no Brasil

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" chegou a R$ 360 milhões em bilheteria no Brasil e passou a faturar mais do que o dobro de "Toy Story 5", segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria (SCB) da Ancine.

Até a última quarta-feira, 2, o longa da Marvel havia reunido 15,95 milhões de espectadores em 200,9 mil sessões desde a estreia, no fim de julho.

"Toy Story 5", segunda maior bilheteria do ano no país, soma R$ 177,4 milhões, de acordo com o Filme B Box Office Brasil. A diferença entre os dois filmes passa de R$ 180 milhões.

'Toy Story 5' perto do fim da exibição

A animação da Pixar estreou no Brasil em 17 de junho e já cumpriu a maior parte de sua trajetória nos cinemas. O filme chega ao catálogo do Disney+ em 23 de setembro.

Com o avanço mais lento nas últimas semanas, a distância entre os dois títulos deve continuar aumentando até a saída de "Toy Story 5" de cartaz.

Um filme contra a produção nacional

O desempenho de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também ultrapassa o de todo o cinema brasileiro recente. Somadas, as produções nacionais exibidas em 2025 e 2026 arrecadaram R$ 271,7 milhões e reuniram 14,11 milhões de espectadores.

Isso significa que um único lançamento de Hollywood superou, sozinho, o faturamento acumulado por dois anos de filmes brasileiros nas salas de cinema.

O longa protagonizado por Tom Holland já havia se tornado o live-action de maior bilheteria da história do Brasil, superando "Vingadores: Ultimato".

Mundialmente, a produção da Sony ultrapassou US$ 2,2 bilhões e está entre as dez maiores bilheterias da história do cinema.