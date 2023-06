Homem-Aranha: 10 curiosidades sobre os filmes

O Homem-Aranha é um herói clássico do universo da MCU, que conquistou o coração do público e tornou-se um dos favoritos da franquia de filmes. Primeiro a ter três versões do mesmo personagem, o ‘Cabeça-de-teia’, como também é conhecido pelos fãs, protagonizou diversas histórias ao longo de seus oito filmes e, com elas, uma série de curiosidades sobre as produções que você provavelmente não sabe.

Por isso, confira a seguir 10 fatos curiosos sobre os longas de um dos maiores heróis da Marvel. Veja:

10 curiosidades sobre os filmes do Homem Aranha

1. Sony não queria Tobey Maguire no papel do herói

Com 25 anos na época, Tobey Maguire era relativamente desconhecido no mercado cinematográfico, mas o seu papel no filme ‘Regras da Vida’ certamente o destacou para o papel. Mesmo assim, ele ainda não era o favorito da Sony para interpretar o herói, pois a produtora achava que o ator não combinava com o protagonista.

2. Cena gravada nas Torres Gêmeas foi cortada da edição final

A primeira adaptação do Homem-Aranha para os cinemas (2002) foi lançada pouco tempo depois do ataque às Torres Gêmeas, por isso, uma das cenas do filme em que o herói prende um helicóptero em sua gigante teia entre os prédios do World Trade Center foi excluída da edição final.

3. Primeira aparição do logo da Marvel em quadrinhos

O icônico logo da Marvel, formado por páginas em quadrinhos, apareceu pela primeira vez no filme do Homem-Aranha, em 2002, e desde então é capa do início de todos os filmes da franquia.

4. Jake Gyllenhaal quase interpretou o herói

Em entrevista ao Yahoo, em 2019, o ator Jake Gyllenhaal, que interpreta o vilão ‘Mystério’ em ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’, revelou que quase interpretou o herói em 2004, quando Tobey Maguire machucou as costas fazendo o longa ‘Seabiscuit: Alma de Herói’. No entanto, Tobey se recuperou e entrou em acordo com os produtores, reassumindo o papel.

5. Sentido-Aranha sem computação gráfica

Em Homem-Aranha (2002), Tobey Maguire levou aproximadamente 16 horas para gravar uma cena de 1 minuto. Isso porque ao fazer a icônica parte em que salva Mary Jane de cair no refeitório, o ator pega todas as comidas em uma bandeja, tudo isso sem computação gráfica e com muitas horas de treinamento.

The food catching moment in 'Spider-Man' (2002) was not CGI. Tobey Maguire genui pic.twitter.com/QITZVrmWIe — Factbucks (@Mohit_bokde) December 20, 2021

6. Lançadores de teias mecânicos

Na segunda versão de Spider-Man, interpretado por Andrew Garfield, os fãs conheceram um lançador de teias diferente do usado pelo herói na primeira versão. Para justificar a produção de um novo aranha, a Sony resolveu se inspirar nos quadrinhos do Homem-Aranha Ultimate. Assim, a empresa decidiu chamar Brian Michael Bendis, o autor do HQ, para decidir entre as teias orgânicas e as mecânicas, sendo a segunda opção a favorita do escritor.

7. Trilha sonora especial

Algumas das composições que os telespectadores puderam ouvir ao logo do filme ‘O Espetacular Homem-Aranha 2’, foram produzidas por Hans Zimmer, compositor alemão amplamente conhecido no mercado cinematográfico, que também produziu a trilha sonora de filmes da concorrente DC, como: ‘Batman: O Cavalheiro das Trevas Ressurge’ e ‘O Homem de Aço’.

8. Primeira tia May jovem

A tia May, interpretada por Marisa Tomei, na terceira geração do Homem-Aranha, interpretado por Tom Holland, é a versão mais jovem da personagem. Tanto nos quadrinhos quanto nas duas gerações anteriores, ela geralmente é interpretada por uma idosa. Com isso, a Marvel tentou trazer mais realismo para a trama, já que pela lógica, se Peter tem apenas 15 anos, não teria sentido a sua tia ser meio século mais velha que ele.

9. Referência aos quadrinhos

Em uma das cenas do primeiro trailer do filme ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’, é possível ver o passaporte de Peter Parker. No documento, o público vê que o famoso Spider Man faz aniversário no dia 10 de agosto, mesmo dia em que o quadrinho Amazing Fantasy #15, onde o herói aparece pela primeira vez, em 1962, foi lançado.

10. Maior bilheteria da história da Sony

Em 2021, o filme ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ conquistou a marca de maior bilheteria da história da Sony. Com 1,916 bilhões de dólares, o longa ultrapassou o seu antecessor ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’, lançado em 2019, que tinha uma bilheteria de 1,132 bilhões de dólares.