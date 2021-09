Homem africano pode quebrar recorde de pessoa mais velha do mundo

Provavelmente, você nunca ouviu falar de Natabay Tinsiew — mas este nome tem tudo para ficar famoso daqui para a frente: o africano que morava na Eritreia deve entrar para o Guinness World Records como a pessoa mais velha que já viveu até hoje. Segundo informações da família divulgadas à BBC, Nathan viveu até os 127 anos de idade. Ele morreu na última segunda-feira de forma pacífica no vilarejo em que morava, chamado Azefa, que tem uma população de cerca de 300 pessoas.

Os dados da idade foram confirmados pelo neto dele, chamado Zere Natabay, que mostrou à BBC registros oficiais do nascimento do avô, que constam de 1894. A informação foi ainda confirmada pelo padre Mentay, que atuou no mesmo vilarejo em que o homem mais velho do mundo viveu e confirmou a data dos registros — inclusive, o padre chegou a participar da festa de 120 anos de Tinsiew, que aconteceu em 2014.

Mas, a questão pode ser mais complexa do que parece. Isso porque a família de Natabay acredita que ele tenha nascido em 1884, apesar de o registro oficial datar de dez anos à frente. A diferença estaria ligada ao fato de que os registros estavam ligados aos batismos realizados na cidade — e, se tratando de um pequeno vilarejo, as visitas de padres ao local demoravam a acontecer. Por enquanto, essa informação ainda não foi confirmada.

De todo modo, a família já submeteu à aprovação do Guinness World Records todos os registros que têm de Natabay Tinsiew. Caso seja aprovado, ele deve tomar o lugar de Jeanne Calment, que morreu em 1997 com 122 — atual recordista de idade no livro dos recordes. E, ainda, deve quebrar o recorde do homem mais velho que já existiu, título que pertence a Jiroemon Kimura, que nasceu em 19 de abril de 1897 e faleceu aos 116 anos de idade e 54 dias, em 12 de junho de 2013.

E, afinal, qual o segredo para viver tanto? Segundo o neto do futuro recordista, o avô era notado pela "paciência, generosidade e uma vida feliz".

Esses conselhos foram compartilhados recentemente pelo médico japonês Shigeaki Hinohara, que viveu até os 105 anos. Ao longo de sua vida, concedeu centenas de entrevistas ensinado o segredo de como chegar aos 100 anos plenamente. Em uma delas, ao jornal The Japan Times, o médico listou os conselhos que ele mesmo seguiu para ter tanta disposição mesmo sendo um centenário.

Entre os conselhos fornecidos por ele, estão: não se aposentar tão cedo, preocupar-se menos com comer e dormir bem e mais com se divertir, livrar-se do excesso de peso, ter um planejamento e manter mente e corpo ativos.

Ciência para viver mais?

Deixando de lado os hábitos e olhando para a ciência da longevidade, um bilionário russo segue em busca do propósito de viver até os 200 anos — e, para isso, está investindo cerca de 100 milhões de dólares em novas tecnologias.

No comando do Longevity Vision Fund, um fundo de investimento focado em tecnologias que aumentem a expectativa de vida das pessoas, Young investe não apenas em técnicas para identificar e tratar doenças mortais, mas também em robótica e impressão 3D. A ideia é produzir laboratório tudo o que for possível substituir do corpo humano.

O futurologista Ian Pearson, por exemplo, acredita que qualquer pessoa que viver até o ano de 2050 poderá ter chances de alcançar a imortalidade. Para isso, seriam necessários avançados em biotecnologias que pudessem trabalhar como as empresas investidas pela Longevity Vision Fund e renovar partes do corpo humano.