'História de Amor': relembre o enredo da novela de Manoel Carlos e saiba onde assistir

A novela "História de Amor", um dos maiores sucessos de Manoel Carlos (autor de Mulheres Apaixonadas), retorna à programação da TV Globo, substituindo "Cabocla" na Edição Especial a partir de 10 de fevereiro. Originalmente exibida entre 1995 e 1996, a trama conquistou o público com suas emoções intensas e dilemas humanos.

Estrelada por Regina Duarte (de Roque Santeiro) e José Mayer (de Tieta), a história acompanha Helena, uma mulher madura que se vê envolvida com Carlos, um médico dedicado.

Com 209 episódios na versão original, a produção tem direção de Ricardo Waddington (de "O Canto da Sereia") e foi a 48ª novela das 18h exibida pela Globo. Para quem deseja saber mais sobre esse clássico, veja abaixo um resumo dos principais detalhes da reprise.

Qual é o enredo de 'História de Amor'?

Situada no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, a novela gira em torno de Helena, uma mulher independente que se apaixona por Carlos, um médico honesto que vive um relacionamento conturbado com a controladora Paula e ainda precisa lidar com a obsessão de Sheila, sua ex-amante e colega de trabalho.

Além disso, Helena enfrenta desafios com sua filha Joyce, uma jovem rebelde que fica grávida e acaba sendo abandonada pelo namorado, Caio. A trama explora temas como maternidade, amores impossíveis e escolhas difíceis.

Elenco

Além de Regina Duarte e José Mayer nos papéis principais de Helena e Carlos, "História de Amor" conta com um elenco recheado de grandes talentos da teledramaturgia brasileira.

Carla Marins (de Pedra sobre Pedra) interpreta Joyce, enquanto Lilia Cabral (de Garota do Momento) dá vida à Sheila. Ângelo Paes Leme (de Chocolate com Pimenta) vive Caio, e Carolina Ferraz (de Avenida Brasil) assume o papel de Paula. José de Abreu (de Meu Pé de Laranja Lima) interpreta Daniel, entre outros atores renomados que também fazem parte dessa produção de sucesso.

Qual foi a repercussão da novela, exibida em 1995?

"História de Amor" continua sendo lembrada com carinho e nostalgia pelos fãs, tendo sido um enorme sucesso de audiência na faixa das 18h da TV Globo.

A novela consolidou o estilo de Manoel Carlos, conhecido por suas tramas realistas e emocionais, e foi aclamada por sua abordagem sensível de temas como gravidez na adolescência, relacionamentos abusivos e conflitos familiares. A atuação de Regina Duarte como Helena foi amplamente elogiada, enquanto Carolina Ferraz se destacou no papel de Paula, a vilã. A produção também se destacou por sua trilha sonora marcante, com o tema de abertura "Lembra de Mim", de Ivan Lins, emocionando o público. No IMDb, História de Amor possui uma avaliação de 7,5.

Qual horário 'História de Amor' será exibida?

A novela "História de Amor" será exibida às 14h45, de segunda a sexta-feira no "Edição Especial", da TV Globo.

Onde assistir 'História de Amor' online?

Assim como outras novelas da faixa, "História de Amor" será transmitida em formato editado, mas os telespectadores poderão conferir a versão completa no Globoplay.