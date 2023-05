Hino da coroação de Charles III se assemelha ao da Champions League e fãs reagem nas redes sociais

Fãs brincaram via redes sociais depois que um hino executado durante a coroação do rei Charles III na Abadia de Westminster, em Londres, neste sábado, apresentou uma notável semelhança com o tema da Liga dos Campeões.

No entanto, a música executada não foi 'Champions League', mas sim 'Zadok the Priest', um hino de coroação composto por George Frideric Handel em 1727 para a coroação do rei George II.

Mas o que a maior competição europeia tem em relação com a coroação do Rei Charles III? Na verdade, a famosa trilha que se ouve quando os jogadores entram em campo por uma partida de Liga dos Campeões foi inspirada no hino original do Reino Unido. Portanto, o que se escuta no início dos jogos da Champions é uma adaptação da música "Zadoque, o Sacerdote".

A adaptação, que pode ser ouvida na competição europeia nos tempos atuais, surgiu depois de mais de 200 anos da criação original: em 1992, o compositor Tony Britten decidiu desenvolver, inspirado na obra de Handel, uma nova música para ser tocada na entrada dos atletas nos gramados da Champions, época em que o torneio passava por uma reformulação.

E os fãs de futebol não puderam deixar de usar a mídia social durante a cerimônia para zombar da semelhança:

@AlexanderFoxEtc escreveu: 'Zadok, o Sacerdote. Você simplesmente não pode vencer jogos da Liga dos Campeões como este em Westminster.' E @Virtualstatman acrescentou: 'E com isso, o rei Charles III agora se qualifica automaticamente para a UEFA Champions League do próximo ano'.

Zadok the Priest. You simply cannot beat Champions League fixtures like this in Westminster.#Coronation — Alexander Fox (@AlexanderFoxEtc) May 6, 2023

@FPLReactions perguntou: 'Eu sou tão obcecado por futebol que estou ouvindo o hino da Liga dos Campeões durante a coroação, acho que estou perdendo'

Enquanto isso, Rachel Wearmouth escreveu: 'Tenho certeza que boa parte da população só conhece isso como a música da Liga dos Campeões.

Falando com a BBC em 2020, Britten expandiu as origens de seu trabalho e insistiu que a semelhança entre seu hino de futebol e o histórico hino da coroação está isolada na primeira frase de corda:

"Alguns dizem que a música foi roubada de Handel, mas não é", ele insistiu. 'É apenas a primeira frase escrita, e o resto sou eu.'