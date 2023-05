Herança do Gugu: patrimônio vai de mansão a estúdio de TV e é avaliado em R$ 1 bilhão

A disputa judicial em torno da herança do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019 aos 60 anos, ganhou novos capítulos nesta semana. Desde de segunda-feira, audiências acontecem na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo.

Rose Miriam di Matteo pede na justiça o reconhecimento da união estável com o apresentador, com quem teve três filhos, as gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, e João Augusto, de 21. O processo ocorre em segredo de justiça.

Segundo apuração do Estado de SP, na primeira audiência, as gêmeas declararam apoio a mãe, enquanto o filho mais velho permaneceu em silêncio, assim como Aparecida Liberato e André Liberato, irmã e sobrinho do Gugu. Novos depoimentos devem acontecer nesta quarta-feira.

Por que os familiares de Gugu disputam a herança na justiça?

Após a morte do apresentador, em 2019, os familiares se reuniram para ler o testamento que Gugu fez em 2011. No documento, ele não reconheceu Rose Miriam como companheiro e nomeou a irmã, Aparecida Liberato, como quem deveria cuidar da divisão dos bens. Segundo o desejo do comunicador, 75% do patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão seria direcionado aos três filhos (R$ 750 milhões) e 25% restantes para os cinco sobrinhos (250 milhões). A mãe, Dona Maria do Céu, deveria receber uma pensão vitalícia de R$ 163 mil.

Rose decidiu entrar na justiça e solicitar o reconhecimento da união estável entre os dois. Caso o processo termine de forma positiva para a mãe dos filhos de Gugu, ela terá direito a metade da herança do apresentador. Os outros 50% serão divididos entre os três filhos.

Em reportagem sobre o caso ao "Fantástico", em fevereiro de 2020, a mãe de Gugu, dona Maria do Céu, de 90 anos, afirmou que Rose Miriam e Gugu nunca tiveram uma relação. Carlos Regina e Dilermando Cigagna, advogados da família Liberato, validaram a declaração de Maria do Céu e garantiram que não havia união estável entre Rose e Gugu.

Na mesma reportagem, Nelson Wilians, advogado de Rose, rebateu a colocação e reforçou que sua cliente era "a mulher, a esposa, a companheira" de Gugu .

Qual é o patrimônio do Gugu

Um dos maiores salários da TV brasileira, Gugu Liberato acumulou um patrimônio que pode chegar a R$ 1 bilhão. De acordo com levantamento do Estadão, o apresentado era dono de diversos imóveis, estúdio de TV, investimentos em bancos e terrenos.