Herança do Gugu: Justiça de SP reabre ação sobre união estável de apresentador com Thiago Salvático

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reverteu nesta sexta-feira, 23, a decisão que anulava a ação em que o chef de cozinha Thiago Salvático pedia o reconhecimento de união estável com o apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019 aos 60 anos.

O desembargador Galdino Toledo Júnior determinou o retorno dos autos à primeira instância para que a família do apresentador possa ser citada no processo e responder ao recurso apresentado. A mudança foi publicada no Diário Justiça Eletrônico. O desembargador também encaminhou a suspeição da ação para análise da Câmara Especial do Tribunal, uma vez que Thiago questionou a conduta do magistrado.

O pedido de união estável foi negado pela Justiça em janeiro de 2023. O juiz José Walter Chacon Cardoso, da 9ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo, extinguiu a ação “sem exame de mérito”.

Thiago Salvático declarou em 15 de dezembro do ano passado que teve uma união estável com o apresentador de novembro de 2016 a 21 de novembro de 2019. A defesa do chef anexou mais de 100 páginas com fotos, conversas e momentos que os dois teriam vivido juntos em viagens.

Disputa pela herança do Gugu

Na terça-feira, 20, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) validou o testamento deixado pelo apresentador Gugu Liberato. No documento, o apresentador deixou 75% de seu patrimônio para os três filhos e 25% para os sobrinhos. A mãe dos filhos de Gugu não foi incluída no texto original.

A decisão do STJ ocorre em meio ao processo de reconhecimento de união estável movido por Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, e em andamento na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo. Na quarta-feira, 21, uma audiência ocorreu, sem desfecho. O processo corre em segredo de justiça.