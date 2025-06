Hélio Delmiro, um dos maiores nomes do jazz no Brasil, morre aos 78 anos

O guitarrista e violonista Hélio Delmiro, um dos maiores expoentes do jazz brasileiro, faleceu nesta segunda-feira, 16, aos 78 anos.

O músico, que sofria de diabetes, havia enfrentado problemas renais no ano passado, sendo internado por 55 dias no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Nascido no Rio de Janeiro, Delmiro foi considerado um dos melhores guitarristas do mundo e teve uma carreira marcada por colaborações com artistas renomados como Elis Regina e Sarah Vaughan. Morador de Brasília nos últimos anos, ele era assistido por seus três filhos, que lhe prestavam cuidados. O músico também fazia hemodiálise três vezes por semana, em Ceilândia.

Seu último trabalho, o álbum "Certas Coisas", lançado no final de maio de 2025, foi gravado com o cantor Augusto Martins. Este foi o primeiro disco de Hélio desde "Compassos", de 2004. O álbum, que inclui 12 faixas, foi disponibilizado nas plataformas de streaming.

Carreira musical de Hélio Delmiro: de influências da Bossa Nova a ícone do jazz

Iniciado na música ainda na infância, Delmiro teve como primeiro instrumento o cavaquinho, aos 8 anos, por influência de seus dois irmãos mais velhos. Aos 14, o violão passou a ser seu foco, especialmente após ser impactado pela Bossa Nova.

A partir dessa escolha, ele se tornou uma referência no violão, colaborando com grandes nomes da música brasileira, como Elizete Cardoso, Clara Nunes, João Bosco, João Donato, Carlos Lyra e muitos outros.