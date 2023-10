Halloween: as melhores ideias de fantasias e maquiagens do TikTok para 2023

O mês de outubro chegou e, com ele, vem também o tão aguardado Halloween - data conhecida no Brasil como Dia das Bruxas. Apesar de ser uma tradição norte-americana, a ser comemorada no dia 31 de outubro, a festividade ganhou força no Brasil, em especial nos últimos 20 anos.

A data é cercada de eventos nos quais as fantasias são as principais atrações. No EUA, é tradicional crianças se vestirem de monstros e pedir doces nas casas. Já os adultos e adolescentes também entram na brincadeira das fantasias, mas para frequentar festas temáticas - moda que também "pegou" no Brasil.

Em 2023, as ideias de fantasias estão bombando nas redes sociais, em especial nas "trends" do TikTok: criadores de conteúdo utilizam o mês de outubro para mostrar tutoriais de como fazer maquiagens, cosplays e acessórios temáticos para o Halloween.

A EXAME POP separou 10 tutoriais que viralizaram no TikTok para se inspirar neste Dia das Bruxas de 2023.

As 10 melhores ideias de fantasias e maquiagens do TikTok para o Halloween em 2023

1. Com itens baratinhos

2. Maquiagens com dificuldade média

3. Na moda dos palhaços

4. Inspirações da cultura pop

5. Grupo de "gângsters"

6. Ideias para fazer com amigas

7. Inspirações divertidas para casais

8. Maquiagens de caveira realistas

9. Para as noivas de plantão

10. Inspiração de piratas

O que é Halloween e como surgiu?

Apesar de ser popular nos Estados Unidos, o Halloween possui origem nas ilhas britânicas em meados do século XIV e XVIII. Alguns historiadores apontam que a origem teria sido a partir de um festival praticado por celtas, grupo de povos que habitavam a Europa Central.

Chamado de "Samhaim", essa festa marcava o fim do verão e possuía um significado místico. Os celtas acreditavam que durante o festival, que acontecia anualmente em 1 de Novembro, a barreira do mundo dos mortos e dos vivos se quebrava e com isso, as almas dos mortos do último ano poderiam vagar pela Terra.

No Samhain, as celebrações continham fogueiras com objetivo de manter os mortos longe dos vivos, além de muitos alimentos que serviam de homenagens e comemoração das colheitas realizadas pelo ano.

De onde vem o nome Halloween?

O nome Halloween deriva do termo All Hallows' Eve", onde Hallow significa "Santo" e "Eve" um termo para "véspera". Assim o "Hallowseve", ou "Halloween", designava a véspera do Dia dos Santos, que é celebrado em 1 de novembro.