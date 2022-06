Habib’s lança dois sabores de hambúrguer de esfiha e viraliza nas redes

Depois da pizza de strogonoff e a coxinha doce, vem aí o hambúrguer de esfiha. A rede de alimentação Habib’s acaba de anunciar seis novos sabores exclusivos, e dois deles são hambúrgueres de esfiha.

Ao invés do pão de hambúrguer tradicional, a marca coloca uma "bib’sfiha" nos lanches. Os lançamentos já estão disponíveis em todas as unidades Habib’s e pelo delivery da rede.

O novo menu foi idealizado pelo chef Junior Peto. “Durante todo o processo, meu objetivo foi inovar e trazer a identidade da marca para as criações. Foi assim que nasceu o primeiro hambúrguer de esfiha do Brasil — e quem sabe do mundo. Esse lançamento combina a minha especialidade com o sabor da esfiha mais famosa do país”, disse.

Já viu um Bib'sfiha Burger? Esse é o mais novo lançamento do Habib's! E aí, o que acharam? Mais infos no nosso site: https://t.co/UIyFYs0GuB pic.twitter.com/38RGwVXyk5 — GKPB - Geek Publicitário (@gPublicitario) June 1, 2022

O Bib’sfiha Salad Burger vem com uma Bib’sfiha de três queijos, 120g de carne, queijo cheddar, bacon assado fatiado, cebola roxa, tomate, alface americana, molho especial de picles e pão de batata com manteiga.

Já o Bib’sfiha Cheddar Burger vem com uma Bib’sfiha de três queijos, 120g de carne, queijo cheddar, cebola chapeada, sal temperado com pimenta, bacon picado, molho especial de picles e pão de batata com manteiga.

A novidade dividiu os usuários do Twitter. Enquanto alguns falaram que não hesitariam em comer o hambúrguer de esfiha, outros não gostaram nem um pouco da mistura. Veja algumas das reações:

esse hamburguer de esfiha do habibs é talvez a melhor coisa que eles já fizeram meu sentido gordo apitou demais é provavelmente o melhor item do cardápio agora — pea - 12 dias pras férias (@PeaShrek) June 1, 2022

comprava uns 3 hambúrguer de esfiha do habibs https://t.co/5X5OaF1fl0 — caco (@yungcardinals) June 1, 2022

Esse hambúrguer do Habibs PARECE ser uma das maiores invenções gastronômicas pós pandemia — lucas (@lucascrelier) June 1, 2022