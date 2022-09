Esfirra de Big Mac? Habib's lança novos produtos inspirados na concorrência

Esfirra com hambúrguer, taco ou frango empanado. Você já imaginou como ficariam os produtos misturados das marcas? Porque o Habib's já.

A marca lança nesta sexta-feira, 9, a campanha "Bib'sfihou geral", com o objetivo de "misturar" novos sabores inspirados em produtos da concorrência. A ação vem para comemorar o Dia da Bib'sfiha.

Criada pela agência AlmapBBDO, a estratégia visa mexer com o imaginário do consumidor em relação às outras marcas do mercado.“A ideia de uma campanha que traz um tom mais irreverente combina com a personalidade descontraída do Habib’s. Todo ano utilizamos o Dia da Bib’sfiha para celebrar um produto tradicional e icônico entre nossos consumidores, mas neste ano optamos por entregar bom humor para os nossos clientes e aproveitar para atrair um público novo”, explica Rafael Polachini, Diretor de Marketing do Habib’s.

A campanha vai até o dia 30 de setembro e contará com cupons exclusivos no app do Habib’s e promoções especiais no iFood.



Bibs'fihou geral: conheça os novos produtos

De acordo com a empresa, serão quatro novas esfihas:

Bigg Sfiha, com recheio de carne, cheddar, cebolas em rodelas, alface americana, picles, molho especial (inspirada no Big Mc do McDonald's);

Esfiha do Rei, com recheio de carne, cheddar fatiado, cebolas em rodelas, picles, tomate, maionese, alface americana e ketchup (inspirada no Burger King);

Tacco Sfiha, com recheio de carne moída apimentada, alface americana, tomate picado e a crocância do Doritos por cima (inspirado no Taco Bell);

Chicken Sfiha, recheio de muçarela ralada, frango empanado e saboroso molho barbecue (inspirado no KFC).

Qual o preço das novas Bibs'fihas?

A campanha, que começa hoje, terá alguns preços distintos a depender dos cupons utilizados. Assim como nas lojas físicas e delivery próprio, os novos sabores também estão disponíveis pelo iFood. Com cupom no app Habib’s, cada uma das quatro novas Bib’sfihas sai por R$ 5,90.

A rede também disponibilizou combos promocionais para o mês de setembro, como o combo de duas esfihas, uma batata média e um suco ou refrigerante por R$ 21,90 ou o menu degustação, com as quatro novas esfihas, por R$21,90.

Confira as ofertas com cupom no app Habib’s:

Chicken Sfiha por R$ 5,90

Tacco Sfiha por R$ 5,90

Bigg Sfiha por R$ 5,90

Esfiha do Rei por R$ 5,90

1 Combo Bib'sfihou Geral por R$ 21,90

Além do lançamento, a rede preparou um mês inteiro de cupons especiais no app, como:

1 Bib'sfiha de Carne por R$ 1,89

1 Bib'sfiha de Queijo por R$ 2,48

2 Esfihas Folhadas de Chocolate ou Doce de Leite por R$ 5,99

5 Bib'sfihas Clássicas por R$ 9,90

10 Bib'sfihas Clássicas por R$ 18,50

20 Bib'sfihas Clássicas por R$ 36,90

10 Bib'sfihas de Carne ou Queijo por R$ 23,90

