'Guiana brasileira': como o meme irritou os portugueses e ganhou a internet nos últimos dias

Nos últimos anos, os maiores conflitos entre Portugal e Brasil têm acontecido nas redes sociais. O mais recente deles acendeu a rivalidade entre ambos os países, ao sugerir a “recolonização” do país europeu, agora apelidado de “Guiana Brasileira”. E os portugueses não gostaram muito.

A origem do episódio remonta ao dia 12 de novembro de 2024, quando o clube espanhol Barcelona anunciou a contratação da jogadora portuguesa Kika Nazareth. Na publicação feita no X (antigo Twitter), o clube utilizou a saudação “Fala, galera!” — expressão comum entre os brasileiros. A escolha da linguagem gerou desconforto em parte do público português.

Uma das contas que se posicionou contra foi a Resistência Lusitana, que chegou a pedir esclarecimentos ao clube espanhol. O tom nacionalista da crítica somado à linguagem informal do post foram o estopim para a criação da trend “Guiana Brasileira”, que logo se espalhou entre os brasileiros nas redes sociais.

Lisboa vira “Vitória da Reconquista” e Portugal é o “28º estado”

Na versão mais popular do meme, Portugal teria sido integrado ao Brasil por meio de um acordo histórico. Lisboa seria rebatizada como “Vitória da Reconquista” ou “Faixa de Gajos” — expressões que surgiram em vídeos com milhares de curtidas no TikTok.

A ideia satírica da “recolonização” ganhou contornos geográficos e até linguísticos: a mudança do “português arcaico” falado em Portugal seria o primeiro passo.

A brincadeira chegou a ser registrada na Wikipédia, mas a página foi retirada do ar minutos depois.

Do lado português, a resposta também veio pelas redes. Alguns criadores de conteúdo reagiram com humor, elogiando a criatividade brasileira. Outros, porém, criticaram a superficialidade dos comentários e apontaram que piadas sobre sotaque e idioma podem ultrapassar os limites da brincadeira.

Uma das influenciadoras portuguesas, Bruna Filipa, inicialmente entrou no clima, mas depois demonstrou incômodo com os comentários sobre o “português de Portugal”. "Fico com vergonha alheia", declarou.

Outro português disse que o meme ignora que muitos brasileiros desejam ter acesso ao euro e fazer parte da União Europeia. “Fiquem com o Brasil de um lado do Atlântico, que nós ficamos com Portugal do outro”, afirmou Bruno, um dos usuários que respondeu à onda de comentários.

Entre o meme e a memória histórica

Enquanto a brincadeira parece inofensiva para alguns, outros brasileiros apontam que a repercussão lusa é desproporcional se comparada à história real de colonização do Brasil. Além disso, usuários lembraram que há casos documentados de xenofobia contra brasileiros vivendo em Portugal.

Dados da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial mostram que, em 2021, foram registradas 109 queixas de xenofobia contra brasileiros em solo português — um aumento de 142% em relação a 2018. As situações vão desde dificuldades em alugar imóveis e conseguir trabalho até agressões e ofensas explícitas.

A sátira da “Guiana Brasileira”, portanto, abriu espaço para um debate maior: até que ponto o humor online reflete ou mascara tensões culturais mais profundas?