GTA VI: detalhes do novo jogo são vazados, Rockstar se pronuncia

A Rockstar Games, empresa que produz os jogos da franquia Grand Theft Auto (GTA), publicou nesta segunda-feira, 19, uma nota a respeito do vazamento de imagens e vídeos sobre o novo jogo GTA VI, que terá lançamento entre abril de 2023 e março de 2024.

Pelo Twitter, a empresa afirma que sofreu um ataque cibernético e por isso, algumas imagens confidenciais acabaram vazando. O estúdio ainda afirmou que mesmo com o vazamento, a produção continuará como planejado sem qualquer interrupção.

Alguns funcionários afirmaram que ele está sendo produzido desde 2014 e será muito diferente do antecessor, GTA V, lançado em 2013.

Nota da Rockstar Games

“Recentemente, sofremos uma invasão de rede na qual terceiros não autorizados acessaram e baixaram ilegalmente informações confidenciais de nossos sistemas, incluindo filmagens de desenvolvimento para o próximo Grand Theft Auto. Nesse momento, não prevemos nenhuma interrupção em nossos serviços nem

qualquer efeito de longo prazo no desenvolvimento de nosso projeto.

Estamos extremamente desapontados por ter quaisquer detalhes do nosso próximo jogo compartilhado com todos vocês dessa maneira. Nosso trabalho no próximo Grand. O jogo Theft Auto continuará conforme planejado e permanecemos comprometidos como sempre em entregar uma experiência para vocês, nossos jogadores, que sempre superam nossas expectativas. Nós vamos atualizar todos novamente em breve e, é claro, apresentaremos adequadamente este próximo jogo quando estiver pronto. Queremos agradecer a todos por seu apoio contínuo através desta situação”.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Veja algumas imagens vazadas

