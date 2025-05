Grupo UMAUMA lança nova empresa para expandir no mercado de shows, festivais e turnês internacionais

De olho nos potenciais do mundo da música, o grupo UMAUMA anunciou o lançamento da Super Sounds, empresa que nasceu com o propósito de transformar o mercado de shows, turnês e festivais com uma proposta inovadora tanto para o cenário nacional quanto internacional.

Com projetos em andamento e parcerias com grandes nomes da música brasileira, a empresa já colabora com artistas como Ana Castela e Iza.

Sob a liderança de Guilherme Teixeira, cofundador do grupo UMAUMA, e Tiago Maia, ex-CEO da Move Concerts Brasil, a Super Sounds quer redefinir o relacionamento no setor e criar experiências imersivas, capazes de conectar públicos por meio da música ao vivo. Mais do que apenas organizar eventos, a empresa se envolve de forma completa com os artistas, criando vínculos de 360º e desenvolvendo ativos exclusivos que geram valor para marcas e todos os envolvidos na cadeia produtiva.

“O mercado pede inovação e, principalmente, relações mais sustentáveis e verdadeiras entre todos os lados — artistas, marcas, público e produtores. Nosso modelo de negócio aposta justamente nisso: construir narrativas que gerem valor contínuo para a carreira dos artistas e crie uma conexão genuína com o seu público, não apenas um evento isolado”, explica Tiago Maia.

De acordo com o executivo, a empresa planeja realizar 20 shows ainda em 2025, em diferentes cidades do Brasil. A previsão é que, até o final de 2026, esse número cresça em até 300%, alcançando mais de 80 datas.

“Estamos muito felizes em lançar a Super Sounds para o mercado. Dedicamos grande energia em estruturar esse projeto, com análises profundas do mercado e do comportamento do consumidor. Sustentamos nossas estratégias para shows, turnês e festivais — sejam nacionais, sejam internacionais — por meio de pesquisas, dados e insights, que nos ajudam a construir e fomentar comunidades em torno da música. Nosso objetivo é fortalecer o relacionamento com o mercado, sempre priorizando a satisfação de todos os envolvidos, especialmente do público final, grande protagonista de toda essa história”, acrescenta Guilherme Teixeira, sócio da empresa.

Hora de expandir

A criação da Super Sounds é a grande aposta do grupo UMAUMA para reforçar sua presença no ecossistema do entretenimento. A companhia já é responsável por labels como Numanice, Carnaval Na Cidade, Réveillon de Trancoso, Arraial Estrelado e Arena Brasileira.

Com a operação nacional já estruturada, a nova companhia também quer aproveitar as oportunidades internacionais e, para isso, conta com a expertise da renomada executiva Leca Guimarães como head de Shows e Festivais.

Reconhecida globalmente por sua atuação como diretora internacional da C3 Presents, Leca foi uma das peças fundamentais para a expansão do Lollapalooza — presente, hoje, em oito países — e chega com o desafio de liderar o braço internacional da empresa, com foco no desenvolvimento de novos projetos e mapeamento de turnês e oportunidades para a América do Sul.

“A Super Sounds traz um novo olhar para o mercado de entretenimento: empreendedor e com a intenção de inovar na forma e conteúdo, a partir do espírito da música ao vivo e do vínculo com o artista, aproveitando as muitas possibilidades do setor. É um projeto que nasce de um ecossistema com uma cultura e visão de futuro alinhados com os valores que mais prezo. O desafio de criar projetos sustentáveis, além de trazer novos projetos para a América do Sul, foi o que me motivou a embarcar nessa jornada, que será muito criativa, produtiva e gratificante”, destaca a executiva.