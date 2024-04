Grupo Molejo: as 10 músicas mais marcantes cantadas por Anderson

Nesta sexta-feira, 26, a música brasileira perdeu hoje um integrante valioso. Anderson Leonardo, de 51 anos e cantor do grupo Molejo, morreu após quase dois anos lutando contra o câncer. A informação foi confirmada pela família do artista, nas redes sociais.

O cantor era um dos mais amados pelos brasileiros. Além de vocalista, também tocava cavaquinho no Molejo desde a década de 1990 e foi dono da maior parte dos hits do grupo musical. Ele descobriu o quadro de câncer inguinal em outubro de 2022 e chegou a fazer o tratamento para a doença, mas não resistiu. Anderson deixou quatro filhos, Alissa, Leozinho Bradock, Rafael Felipe e Alice, de quatro anos.

Na memória de quem é fã do grupo pagodeiro, Anderson figura com algumas das músicas mais icônicas do Molejo. Veja abaixo as 10 músicas mais marcantes cantadas por Anderson Leonardo:

1. Cilada (1996)

2. Paparico (1995)

3. Dança da Vassoura (1997)

4. Samba diferente (1996)

5. Brincadeira De Criança (1997)

6. Voltei, Vou Voltar Pra Sacanagem (2010)

7. Se Depender de Mim Sextou (2019)

8. Personal Trainer (2010)

9. Amigo Gaguinho (2014)

10. Merci Bocu (2010)

O que é câncer inguinal?

Câncer inguinal refere-se a tumores malignos que se desenvolvem na região da virilha, também conhecida como área inguinal. O câncer pode ser uma metástase de cânceres originados em outras partes do corpo, como o câncer de próstata, câncer de ovário, câncer de testículo ou melanoma, que se espalham para os gânglios linfáticos da virilha.

Os sintomas do câncer inguinal podem incluir um caroço na virilha que não desaparece, dor na área, inchaço persistente, sensação de peso ou desconforto na região e perda de peso inexplicada. O diagnóstico geralmente envolve exames físicos, exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, e biópsia para determinar se o tumor é maligno.

O tratamento para o câncer inguinal geralmente envolve uma combinação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, dependendo do estágio do câncer, sua origem e outros fatores individuais do paciente. O prognóstico varia dependendo de vários fatores, incluindo o tipo e o estágio do câncer, a resposta ao tratamento e a saúde geral do paciente.