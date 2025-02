Grupo de dança da China lota teatro em São Paulo na celebração do Ano Novo Chinês

O Teatro Gazeta, em São Paulo, recebeu neste sábado, 8, o grupo de dança da Universidade Minzu do Centro-Sul da China. O espetáculo "Cores da China", realizado em duas sessões, foi parte das comemorações do Ano Novo Chinês. O evento gratuito lotou os 700 assentos do teatro.

Dança, música e tradição no palco

O espetáculo, que mesclou tradição e modernidade, reuniu 20 dançarinos que se revezaram em uma sequência de performances inspiradas nas tradições de diferentes grupos étnicos da China, como mongóis e tibetanos. Cada número trouxe elementos característicos de suas respectivas culturas, desde as vestimentas até os movimentos coreografados.

A dança clássica chinesa serviu de base para muitas apresentações, mas com fusões contemporâneas que incorporaram técnicas das artes marciais e coreografias mais modernas. Um dos momentos mais marcantes foi a tradicional dança de equilíbrio de tigelas, na qual a dançarina Shi Yujie demonstrou precisão e leveza ao equilibrar recipientes sobre a cabeça enquanto realizava movimentos complexos.

Além das coreografias, a música ao vivo teve um papel central na experiência. Músicos executaram melodias utilizando instrumentos tradicionais chineses, criando uma atmosfera que transportou o público para diferentes épocas e regiões da China. No encerramento, um desfile de trajes típicos apresentou ao público a riqueza das vestimentas de diversas regiões do país, acompanhado por uma peça da Ópera de Pequim.

Autoridades destacam a importância do intercâmbio cultural

O evento contou com a presença de autoridades como Yu Peng, cônsul-geral da China, que destacou a importância de São Paulo como um centro de intercâmbio cultural entre Brasil e China. “Temos muita honra de convidar os artistas da Universidade Minzu do Centro-Sul da China para mostrar ao povo brasileiro a esplêndida civilização chinesa de 5 mil anos e construir uma ponte entre os nossos povos”, afirmou.

Outras autoridades presentes incluíram:

San Lang Zaxi, vice-presidente da Universidade Minzu do Centro-Sul

Thomas Law, presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina)

José Renato Naini, secretário municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo

Angela Gandra, secretária municipal de Relações Internacionais

San Lang Zaxi ressaltou que eventos como esse ajudam a aproximar as culturas. “[Esperamos que, por meio da dança e da música, os amigos brasileiros possam sentir de perto o charme único da cultura chinesa e aumentar o entendimento e a amizade entre os povos.]”

Já Cesar Martins, vice-reitor da Unesp, enfatizou o papel do Instituto Confúcio na conexão entre Brasil e China. “Um grande projeto entre os nossos dois países tem trazido grandes frutos de aproximação da arte, da cultura, da ciência e do conhecimento entre os nossos povos”, afirmou.

Turnê leva a cultura chinesa a outras cidades brasileiras

O espetáculo "Cores da China" é uma realização do Ibrachina, da Universidade Minzu do Centro-Sul da China e do Ministério da Cultura, com apoio da Embaixada da China no Brasil, do Consulado da China em São Paulo e do Instituto Confúcio na Unesp. O evento conta com patrocínio da BYD e da CPFL Energia.

Após a passagem por São Paulo, a turnê segue para Brasília, Campinas e Salvador, levando a tradição e a expressividade da cultura chinesa a diferentes partes do Brasil.

Crédito: Daiane Mendes