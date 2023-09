Greve em Hollywood: sindicato decide suspender paralisação após 148 dias; veja detalhes

A greve de roteiristas da Writers Guild of America ( WGA ) terminou oficialmente. No 148º dia de paralisação, a diretoria dos conselhos Oeste e Leste do WGA aceitaram por unanimidade o acordo provisório de um novo contrato com a Aliança de Produtores de Cinema. A votação ocorreu na noite desta terça-feira, 26.

A decisão de encerrar a greve ocorre dois dias depois que os roteiristas e os estúdios de Hollywood concluíram com sucesso as negociações para um novo acordo de três anos. Após uma maratona de negociações, os dois lados conseguiram encontrar compromissos sobre os principais pontos de discórdia, incluindo IA generativa no processo criativo, requisitos mínimos de pessoal para salas de redatores e resíduos de streaming.

“Podemos dizer, com grande orgulho, que este acordo é excepcional – com ganhos e proteções significativos para escritores em todos os setores dos membros”, disse o WGA em um comunicado anunciando o acordo provisório no domingo.

A WGA também divulgou o contrato completo de 94 páginas e um resumo dos novos termos. O acordo inclui ganhos em remuneração, uma nova exigência de níveis mínimos de pessoal nas salas de roteiristas de TV, melhorias nas condições de pagamento dos roteiristas e proteções para o uso de inteligência artificial no processo de escrita. De acordo com o acordo da guilda

Veja os principais termos do acordo

A IA não pode escrever ou reescrever material literário, e o material gerado pela IA não será considerado material de origem no MBA, o que significa que o material gerado pela IA não pode ser usado para minar o crédito ou direitos separados de um escritor.

Um redator pode optar por usar IA ao realizar serviços de redação, se a empresa consentir e desde que o redator siga as políticas aplicáveis ​​da empresa, mas a empresa não pode exigir que o redator use software de IA (por exemplo, ChatGPT) ao realizar serviços de redação.

A Empresa deve divulgar ao redator se algum material fornecido ao redator foi gerado por IA ou incorpora material gerado por IA.

A WGA reserva-se o direito de afirmar que a exploração de material de escritores para treinar IA é proibida pelo MBA ou outra lei.

Por que os roteiristas de Hollywood estão em greve?

Em um comunicado, os profissionais explicaram que a decisão de paralisação das atividades foi tomada durante as negociações salariais da categoria com os principais conglomerados de entretenimento. Entre as principais reivindicações dos trabalhadores estão a falta de ajustes dos salários em relação à inflação, determinação das empresas por séries de televisão com temporadas mais curtas e, principalmente, a falta de pagamento por ganhos residuais com as produções.

Os reclamantes também demonstraram descontentamento com o interesse das companhias de entretenimento em Inteligência Artificial (IA). Eles pedem pela regulamentação do uso dessa tecnologia em produções. Por outro lado, o sindicato reivindica legislação para que IA não seja usada para escrever ou adaptar qualquer material. Já a AMPTP quer reuniões anuais para debater os limites do uso deste recurso na produção de filmes e séries.

Os movimentos contrários às decisões dos grandes estúdios começou em maio e, consequentemente, vários projetos de estúdios dos Estados Unidos estão temporariamente suspensos até a conclusão dos acordos para redefinição dos contratos.