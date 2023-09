Grammy Latino 2023: Marília Mendonça recebe indicação póstuma em Melhor Álbum de Música Sertaneja

A morte da cantora Marília Mendonça em novembro de 2021, aos 26 anos, chocou muitas pessoas no Brasil. Dois anos após a tragédia, a sertaneja recebe uma indicação póstuma ao Grammy Latino 2023.

A lista de indicados a uma das maiores premiações da música foi divulgada nesta terça-feira, 19. Marília vai disputar o prêmio de "Melhor Álbum de Música Sertaneja" com Jorge & Mateus, Daniel, Chitãozinho & Xororó e Lauana Prado.

Os representantes legais da cantora informaram que ainda existem 100 músicas inéditas no acervo de Marília.

A tragédia

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, onde realizaria um show. A notícia do óbito teve grande impacto no Brasil e no exterior e diversos artistas lamentaram o ocorrido.

Após a morte de Marília, canções que a cantora havia gravado com outros artistas foram lançadas, como "50 por Cento", com Naiara Azevedo, e "Amigos con Direchos", com a ex-RBD, Dulce Maria.

A cantora e compositora é reconhecida até hoje como um dos maiores ícones do subgênero músical feminejo, com canções que se destacaram pelo empoderamento feminino.