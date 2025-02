Gracyanne Barbosa no Quarto Secreto do BBB 25; saiba tudo o que rolou até agora

Ontem aconteceu a primeira eliminação individual do BBB 25. Mas, os brothers acreditam que ela tenha sido em dupla, sem saber que, na verdade, Gracyane está em um quarto secreto sabendo de tudo que está rolando dentro da casa.

O Quarto Secreto do BBB 25 tem sido palco de intensas emoções e revelações nas últimas horas, especialmente após a eliminação de Giovanna, que deixou o programa com 52,61% dos votos. Gracyanne Barbosa, sua irmã, foi escolhida para essa nova dinâmica.

O espaço, que permite acompanhar o jogo em tempo real por meio de uma TV com acesso às câmeras da casa, conta ainda com uma cama confortável e um banheiro privativo. Um dos destaques do ambiente é a geladeira repleta de snacks saudáveis e, claro, ovos – que não poderiam faltar.

O que aconteceu até agora no Quarto Secreto?

Gracyanne assistindo aos comentários: Gracyanne observou Thamiris comentar sobre sua postura no jogo, afirmando:

“Não tiveram atrito, não tiveram nada. Todas as vezes que teve alguma coisa, a Gra não chegou no Diogo e falou ‘escroto’. Ela falava ‘é isso, é isso’. Ela não protagonizou o que a galera quer ver. Ontem foi um dia importante, porque pela primeira vez ela falou ‘foi isso, isso e isso’. Tocaram nela num ponto que a fez decidir se posicionar.”

Reações emocionais: Durante a madrugada do dia 5 de fevereiro, Gracyanne se emocionou ao ver os outros participantes discutindo sua saída e sua relação com Diogo Almeida e Aline. Diogo acredita que as últimas atitudes contra ele haviam sido responsáveis pela eliminação de Gracyanne e Giovanna. "A questão da mentira é algo que me pega bastante", disse o ator. Aline, então, defendeu Gracyanne. "Acho que você pode ter interpretado isso de forma errada. Independente de como tenha sido, você pode não ter gostado de algumas coisas que as meninas falaram, mas o posicionamento delas foi muito claro." Ela comentou: “Ah, não dá para acreditar nisso aí!” enquanto assistia à conversa entre eles.

Além de ter uma visão privilegiada de todas as conversas e acontecimentos da casa, a sister ganhou um Queridômetro para chamar de seu. Entre suas reações, marcou: Diogo com um emoji de vômito, Vilma com um emoji de mentiroso, decidiu colocar um coração partido em Gabriel e Maike, mas depois removeu e deu um coração para Camilla e Thamiris

Como funciona o Quarto Secreto?

O Quarto Secreto permite que o participante eliminado assista a vídeos e ouça o que os outros estão dizendo sobre ele. Essa dinâmica adiciona uma camada de estratégia ao jogo, pois o eliminado pode retornar com informações valiosas que podem impactar suas decisões futuras.

Expectativas para os próximos dias

Com Gracyanne observando tudo do Quarto Secreto, as expectativas são altas para como ela usará as informações adquiridas ao retornar à casa. O apresentador Tadeu Schmidt já insinuou que sua volta será marcada por uma dinâmica surpreendente, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs do programa.

O Quarto Secreto não apenas intensifica a estratégia do jogo, mas também provoca emoções profundas entre os participantes, tornando cada episódio ainda mais envolvente para o público.

Quando será a volta da sister para a casa?

A data de retorno da sister à casa ainda não foi divulgada pelo programa.