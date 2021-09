Google faz homenagem a Avicii no dia em que ele completaria 32 anos

O Doodle do Google fez nesta quarta-feira, 8, uma homenagem a Tim Bergling, o DJ Avicci, que completaria 32 anos. O Google compartilhou uma breve animação com um pouco da história do DJ ao som de "Wake Me Up", um de seus maiores sucessos.

"O vídeo Doodle de hoje celebra o 32º aniversário do superstar sueco DJ, produtor, compositor e humanitário Tim Bergling — mais conhecido por seu nome artístico Avicii. Seja tocando nos alto-falantes de um palco principal de um festival de música ou nos fones de ouvido de milhões de ouvintes em todo o mundo, o Avicii ajudou a elevar a música eletrônica ao sucesso global mainstream", diz a homenagem da plataforma.

Veja o vídeo:

O corpo do músico foi encontrado na cidade de Mascate, em Omã, no Oriente Médio, em abril de 2018. A causa da morte foi suicídio.

Avicii foi um dos maiores nomes da música eletrônica dos últimos anos. Entre os sucessos do DJ estão "Levels", "Wake me up", "Hey brother", "I could be the one", "Waiting for love", "The nights" e "Levels". Confira uma playlist com os principais hits do artista: