Globo de Ouro: veja os melhores looks do tapete vermelho

Neste domingo, 7 de janeiro, começa a entrega de estatuetas do Globo de Ouro. Lançamentos como "Barbie", "Oppenheimer", “Homem-Aranha Através do Aranhaverso”, “Guardiões da Galáxia 3”, "Assassino da Lua das Flores", "Maestro" entre outros fazem parte da lista de indicados.

Mas antes mesmo da disputa pelos melhores filmes e séries, atores, atrizes, diretores, roteiristas e muitos outros, começa outra disputa — até mesmo mais elegante: a dos melhores looks que passaram pelo tapete vermelho.

Veja a lista de vencedores aqui.

Neste ano, atores como Bradley Cooper, Leonardo Dicaprio, Barry Keoghan, Cillian Murphy, Lily Gladstone, Timothée Chalamet, Joaquin Phoenix, Jennifer Lawrence, Natalie Portman, Margot Robbie, Emma Stone e muitos outros estarão presentes como indicados. E cada um deles vai passar pelo tapete vermelho com um vestuário assinado pelas marcas mais reconhecidas do mundo.

Abaixo, separamos os melhores looks do Globo de Ouro de 2024, veja a lista:

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 07: Florence Pugh attends the 81st Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 07, 2024 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)