Globo de Ouro: o que causou a lesão no braço de Pedro Pascal?

Pedro Pascal, de 48 anos, deixou os fãs preocupados ao aparecer com uma tipoia na premiação do Globo de Ouro 2024, neste domingo, em decorrência de uma lesão no braço esquerdo.

Em entrevista à "Associated Press", Pascal explicou que sofreu uma 'simples queda' e a colisão com o chão resultou na fratura de seu braço. O ator também aproveitou o momento para fazer um alerta ao público: "Eu caí! Exatamente, tomem cuidado. Pode aconteceu com qualquer pessoa".

"It can happen to anybody." Pedro Pascal, who showed up to the Golden Globes red carpet with his arm in a sling, said his injury was caused by a fall. pic.twitter.com/ZpLgrNeXWI — The Associated Press (@AP) January 8, 2024

Na cerimônia, o ator chileno concorria ao prêmio na categoria Melhor Ator em Série de Drama, com o papel de Joel, protagonista da série The Last Of Us (HBO). No entanto, o vencedor foi Kieran Culkin, o Roman Roy da série Succession (HBO).

Durante o discurso de premiação, Culkin fez uma piada com Pedro Pascal: "Chupa, Pedro! O prêmio é meu". Já a estrela de The Last of Us levou na esportiva, deu uma gargalhada e, em seguida, reagiu com uma expressão de magoa na plateia.

"Suck it, Pedro!" Kieran Culkin jokingly roasts Pedro Pascal as he accepts the #GoldenGlobe for Best Actor in a TV Drama. pic.twitter.com/SoE6NzOIsG — Variety (@Variety) January 8, 2024

Entre os vencedores do Globo de Ouro, também há Oppenheimer, Pobres Criaturas, O Urso e Treta.