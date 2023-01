Globo de Ouro 2023: veja horários, indicados e como assistir

A 80ª edição do Globo de Ouro será nesta terça-feira, 10. Um dos ''preparativos do Oscar'' — pelo menos no que tange a antecipação dos filmes premiados —, o Globo de Ouro premia os conteúdos audiovisuais de maior relevância do último ano.

Neste ano, as plataformas de streaming dispararam com títulos indicados. Netflix e HBO Max são as que mais receberam indicações, com 14 títulos cada uma. Entre os mais cotados para levar as estatuetas estão Glass Onion: Um Mistério de Knives Out, Pinóquio de Guilhermo del Toro, Nada de Novo no Front, The Crown, House of the Dragon, The White Lotus e Hacks.

Como assistir ao Globo de Ouro 2023?

Esse ano, a TNT não fará a transmissão ao vivo da premiação. Para assistir, além de acompanhar os canais americanos nas redes sociais, é necessário ter acesso ao canal americano NBC.

O serviço de streaming Peacock também exibirá a cerimônia.

Que horas começa o Globo de Ouro?

A transmissão do prêmio começa às 22h desta terça-feira, 10, no horário de Brasília.

Veja a lista de indicados ao Globo de Ouro:

Filmes

Melhor drama

Avatar: O Caminho da Água

Elvis

Os Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Melhor atriz de drama

Cate Blanchett, Tár

Olivia Colman, Império da Luz

Viola Davis, A Mulher Rei

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, Os Fabelmans

Melhor ator de drama

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

Melhor filme de comédia ou musical