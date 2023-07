Gil do Vigor é o novo embaixador do Mercado Pago

Gil do Vigor é agora Gil do Mercado Pago. O banco digital do Mercado Livre recentemente anunciou o ex-BBB e economista como o mais novo embaixador da marca para criar conteúdos sobre educação financeira.

O objetivo é gerar conexão com o público e criar uma conversa lúdica sobre os produtos e serviços do Mercado Pago, que acaba de se consolidar como o segundo maior banco digital do Brasil com 44,5 milhões de usuários.

Seguro de vida, empréstimo pessoal e investimentos têm preços baixos para garantir uma adesão maior, especialmente de clientes de baixa renda, mas o maior desafio tem sido a conscientização sobre os benefícios desses serviços. “As pessoas têm interesse, mas elas não entendem quais direitos têm”, explica Gil do Vigor.

Em entrevista à EXAME no ano passado, a vice-presidente do Mercado Pago na América Latina explicou que o investimento em marketing seria utilizado para criar “narrativas fáceis de entender”, mas não citou números ou a possível entrada do influenciador. Agora, ela afirma que o investimento em marketing aumentou 40% no Brasil em 2023.

“Com nossos produtos e conteúdos, somados à potência do Gil, acho que vamos conseguir ir ainda mais longe”, disse Pethra Ferraz. “Se [educação financeira] não for contada de uma forma muito leve, mais afasta do que aproxima”.

Gil do Mercado Pago

Com experiência na área, Gil soa como o embaixador ideal para o Mercado Pago. Ele já fez algo semelhante com o banco Santander: foi garoto-propaganda entre 2021 e 2022 e o rosto da marca quando o assunto era Open Banking.

Além disso, o influenciador fala com paixão sobre o assunto desde seus tempos de confinamento no Projac e já expressou várias vezes seu interesse em virar presidente do Banco Central ou até da República – um dia, já que ainda não terminou seu doutorado na Califórnia.

O economista também tem experiência em falar sobre o tema de forma descomplicada. Ele estreou um quadro no programa da Ana Maria Braga, na Globo, no qual dava dicas de como economizar. Recentemente, o influenciador criou um canal no YouTube para ensinar matemática voltada para o Enem.

“Precisamos lembrar as pessoas que elas também conseguem mudar, mesmo que um pouquinho, quando começam a levar a educação como princípio-base da vida. Ela sempre vai ser o motorzinho que faz a diferença em todos os momentos”, disse Gil em entrevista à EXAME.

A primeira ação de Gil do Vigor será comunicar que o Mercado Pago e o Mercado Livre se uniram para sortear um ano de compras no marketplace. São prêmios diários de até R$500,00 e o prêmio final de R$12.000,00 em compras no Mercado Livre. A cada R$200 gastos com cartão Mercado Pago, o usuário ganhará um número da sorte. Já a cada R$200 em compras no Mercado Livre, serão 10 números da sorte para concorrer ao prêmio final.