Game of Thrones: spin-off focado em Jon Snow é descartado pela HBO

Em 2022, foi anunciada pela HBO uma série spin-off de Game of Thrones que teria como protagonista Jon Snow, interpretado por Kit Harington. Contudo, em entrevista para o portal Screen Rant, na terça feira, 9, o ator declarou que a produção não está mais em desenvolvimento.

"Atualmente, está fora de questão, porque todos nós não conseguimos encontrar a história certa para contar", disse. Porém, segundo Harington, pode haver um momento no futuro em que se voltará a falar da possibilidade de produzir a série.

De acordo com o ator, a falta de uma boa ideia para retomar a narrativa do personagem fez com que a Warner abandonasse o projeto. Não há previsões de continuação da série.

O conceito da trama spin-off seria seguir Snow após o final de Game of Thrones, encerrada em 2019.

Outras séries da franquia, contudo, continuam em produção. É o caso de A Casa do Dragão, cuja segunda temporada chega ao Max no próximo dia 10 de junho, e do spin-off Dunk & Egg, anunciado recentemente.