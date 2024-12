Game desaparecido por 4 mil anos é recriado e faz sucesso na internet; veja como jogar de graça

Um jogo de tabuleiro milenar, que há décadas intriga arqueólogos, pode finalmente ser jogado — ainda que em uma versão aproximada de suas regras originais.

Pesquisadores recriaram o jogo, que ficou desaparecido por 4 mil anos, e divulgaram os resultados em um artigo preliminar no site SocArXiv. O documento ganhou repercussaão após a publicação no Journal of the British Institute of Persian Studies.

Segundo o estudo, o jogo era uma corrida estratégica em que peças bloqueavam o avanço do oponente. "Os blocadores não podem atacar os blocadores do adversário; o foco está na corrida, e as regras foram pensadas para refletir isso", explicam os autores.

Onde o jogo foi encontrado?

O artefato foi descoberto em 1977 durante escavações em Shahr-i Sokhta, no sudeste do Irã, em uma sepultura datada de 2600 a 2400 a.C. Sem um manual de instruções, o jogo desafiou pesquisadores a recriar suas regras.

Os especialistas se inspiraram em jogos similares, como o "Jogo Real de Ur", popular na Mesopotâmia, e cujas regras foram parcialmente decifradas em tabuletas cuneiformes.

A proposta recriada para o jogo de Shahr-i Sokhta envolve um objetivo simples: cada jogador deve retirar suas dez peças do tabuleiro antes do adversário. As peças podem atacar as inimigas, forçando-as a recomeçar o percurso.

"É como uma versão primitiva do gamão", comparam os pesquisadores, que testaram o sistema com 50 jogadores experientes.

Agora chamado de The Game Of 20 ("Jogo do 20"), o jogo está disponível gratuitamente online. Apesar de as regras originais ainda serem um mistério, a versão recriada foi descrita como "jogável e intrigante".

Saiba mais sobre o The Game of 20