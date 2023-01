Galvão Bueno pode ser comentarista de um canal do Youtube no Mundial de Clubes; entenda

Galvão Bueno pode ser comentarista da Cazé TV, canal do Youtube do streamer Casimiro, nos jogos do Flamengo no Mundial de Clubes. A informação foi confirmada pelo portal One Football nesta sexta-feira, 27.

A transmissão do Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 1 e 11 de fevereiro, foi anunciado pelo canal do influencer há duas semanas. A cobertura será realizada no Marrocos, país sede da competição.

O assunto repercutiu nas redes sociais e alguns internautas criticaram o possível acerto do narrador com a Cazé TV. Alguns afirmaram que Galvão deveria se manter fiel a empresa onde ficou por tantos anos.

Um dos maiores nomes do jornalismo esportivo, Galvão Bueno havia anunciado a saída da Rede Globo, mas emissora e narrador voltaram atrás e renovaram contrato até o fim de 2024. Nos novos termos, Galvão irá se aposentar das narrações, mas terá um projeto por ano na emissora carioca, que não será necessariamente relacionado ao esporte.

Além disse, o narrador terá liberdade de fazer outros trabalhos em plataformas digitais sem o aval da Globo. A Copa do Mundo 2022 foi a última que Galvão trabalhou como narrador. O comunicador irá participar da cobertura da Globo das Olimpíadas de Paris.

