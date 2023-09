Galvão Bueno vai voltar para a TV Globo e tem novos planos; saiba mais

Galvão Bueno irá retornar em breve a TV Globo. O narrador, que fez história no núcleo de esporte do canal, dessa vez ficará na parte de entretenimento da emissora. A informação foi confirmada pela Folha de São Paulo, nesta segunda-feira, 11.

Segundo o jornal, Galvão irá estrear no comando de um reality show em 2024. Os detalhes da atração ainda não foram divulgados, porém os rumores são de um programa parecido com o Big Brother Brasil, que reunirá game e convivência dos participantes.

O narrador havia anunciado a sua saída da Globo após a Copa do Mundo do Catar, para entrar no mundo do streaming. Seu canal do Youtube, "Canal GB", passou de 500 mil inscritos na transmissão do primeiro jogo do Brasil pós Copa do Mundo, então narrada por Galvão.

Galvão Bueno e TV Globo

Galvão ingressou na TV Globo em 1981 e, desde então, participou de todas as grandes coberturas de esporte na emissora, entre elas, dez Copas do Mundo — da Espanha’1982 a Rússia’2018 —, narrando a vitória do Brasil em 1994 e 2002. No Mundial dos Estados Unidos, protagonizou uma das cenas mais marcantes do jornalismo esportivo brasileiro: ao ver a cobrança de pênalti de Roberto Baggio passar sobre o travessão de Taffarel comemorou aos berros de “É tetra, é tetra!” abraçado a Pelé, comemorando o fim do jejum de 24 anos sem títulos.

"A Globo é minha casa. Então, a nossa conversa nesse momento é: o que irá acontecer, como deixaremos as portas abertas e que porta será utilizada depois do dia 18 de dezembro. É impossível você dizer no mundo “não, nunca mais”. A vida me ensinou isso. Mas neste momento eu diria, narração em TV aberta, não mais."

Além dos gramados, Galvão Bueno marcou época nas pistas. A estreia na Fórmula 1 foi no Grande Prêmio da África do Sul, em 1982. Foram dele as narrações dos três títulos de Ayrton Senna, de quem se tornou um amigo pessoal.