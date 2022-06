Galaxy Watch 4: aparelho que monitorava batimentos cardíacos no BBB 22 será usado pela Hcor

O Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo (Hcor), anunciou uma parceria com a Samsung para que o Galaxy Watch 4 monitore remotamente os pacientes que passarem por cirurgias cardíacas. O aparelho é o mais moderno da Samsung e era utilizado no Big Brother Brasil 22 para acompanhar os participantes.

Este tipo de monitoramento já faz parte dos recursos presentes no Galaxy Watch, como marcar os passos dados no dia, frequência cardíaca, saturação de oxigenação do sangue, entre outros. Essa coleta faz parte dos processos pré e pós operatório.

A utilização do smartwatch permitirá que mesmo fora do ambiente hospitalar, os pacientes continuem sendo acompanhados durante o tratamento. Isso irá facilitar a identificação de possíveis quadros de risco, viabilizando assim, ações médicas preventivas.

Galaxy Watch 4 monitorou batimentos no BBB 22

Em uma parceria que durou 14 meses, a Samsung utilizou este mesmo modelo de Galaxy Watch 4 para acompanhar a saúde dos participantes do Big Brother Brasil 2022. O aparelho conseguia monitorar os batimentos por 24 horas seguidas com apenas uma troca para ser carregado.

Durante o período, ele foi modificado para remover a interação com redes sociais e demais aplicativos, pois os Brothers precisavam ficar completamente isolados.

Algumas das versões do aparelho incluem conexão exclusivamente feita por Wi-fi e a tela sempre desligada, até mesmo para prolongar a bateria. Nele também é possível instalar o aplicativo do Spotify, ou do seu reprodutor de músicas favoritos, e baixar para ouvir offline de forma independente.

