Fundador do Twitter tira sarro de plano de metaverso do Facebook

Jack Dorsey, presidente mundial do Twitter, tirou sarro do plano do Facebook de criar um "metaverso".

O metaverso é como o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, vem chamando a internet do futuro. Em vez de usar celulares e notebooks, as pessoas usariam dispositivos de realidade virtual e aumentada para ingressar na rede.

Dorsey insinuou que os planos da rede social concorrente são distópicos. Ao responder um usuário que perguntava se o autor Neal Stephenson, que descreveu, na obra de 1992 chamada Show Cash, o metaverso como um local ditatorial comandado por empresas, estava certo. Dorsey disse: ele estava certo, simulando que a fala teria sido dita pelo narrador de um livro.

O Facebook teve uma semana agitada. A empresa anunciou a contratação de 10 mil pessoas para a criação do seu metaverso e o site americano de tecnologia The Verge publicou uma reportagem indicando que a empresa cogita mudar de nome.