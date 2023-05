Fotos engraçadas de animais: concurso paga R$ 3 mil para o melhor clique; participe

O Comedy Pet Photography Awards abriu na segunda-feira, 22, as inscrições para a edição de 2023. O evento, que acontece anualmente, premia as fotos mais engraçadas e inusitadas de animais de estimação tiradas ao longo do ano.

Segundo os criadores da premiação, o intuito da iniciativa é promover uma conscientização positiva sobre questões de bem-estar animal e celebrar a contribuição incrível e valiosa que os animais de estimação podem e têm em nossa vida.

São sete categorias em disputa. O melhor vídeo, foto de cachorro, foto de gato, foto de outros animais de estimação, fotos de animais que se parecem com os donos e a categoria júnior, direcionada para crianças que fotografarem o seu pet. A organização do evento afirma que não serão consideradas fotos de animais com roupas, chapéus ou óculos.

Quanto ganha o vencedor de foto de animal mais engraçada do mundo?

O vencedor do Comedy Pet Photography Awards ganha £ 500 (cerca de R$ 3 mil), uma bolsa, um certificado de fotografo premiado e de animal premiado. A data limite para participar do concurso é dia 18 de junho. Para participar do concurso, basta fazer o cadastro no site oficial e enviar a imagem escolhida. A organização cobra entre £ 5 a £ 10 pela inscrição.