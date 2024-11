Foccacia é italiana? Estudo sugere que prato não nasceu em Roma; entenda

Uma massa de pão quentinha, cozida com azeite. Quando pensamos em focaccia, é natural imaginar uma mesa italiana, repleta de aromas mediterrâneos. No entanto, novas descobertas arqueológicas sugerem que as origens desse pão tão emblemático remontam a milhares de anos antes da Roma Antiga. E bem longe da Itália, vale dizer.

Pesquisadores de universidades como a Autônoma de Barcelona (Espanha), Koç (Turquia) e La Sapienza (Itália) analisaram fragmentos de cerâmica encontrados em locais históricos na região do Crescente Fértil, que hoje engloba partes da Turquia e Síria. Essas peças, datadas entre 7.000 e 5.000 a.C., indicam que comunidades mesopotâmicas já produziam pães achatados, possivelmente semelhantes à focaccia moderna.

Focaccia ou pão sírio?

Os fragmentos pertenciam a bandejas de argila grossa, com formatos ovais e marcas internas uniformes, características de utensílios usados para assar. Exames químicos revelaram resíduos de fitólitos — compostos de plantas —, além de vestígios de gordura animal e temperos vegetais, sinais de um processo culinário sofisticado. Os pães eram assados em temperaturas que podiam ultrapassar 400°C, técnicas avançadas para a época.

Não exatamente o azeite baseava a receita, mas foram encontrados resíduos com uma diversidade de ingredientes, o que sugere que os povos neolíticos experimentavam diferentes receitas para enriquecer os pães. As bandejas, que suportavam massas de até 3 kg, indicam que a prática era voltada para refeições comunitárias.

Sergio Taranto, líder do estudo, destaca a importância cultural dessas descobertas: “As comunidades usavam os cereais que cultivavam para criar pães enriquecidos com diversos ingredientes, compartilhados em grupo. Essa tradição culinária se desenvolveu ao longo de séculos e foi difundida pelo Oriente Próximo antes de chegar à Itália.”

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.