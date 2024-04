Final do BBB 24: Raquele torce o pé e Deniziane perde voo horas antes de programa ao vivo

Faltam poucas horas para a final do BBB 24, que promete grandes emoções com a escolha do vencedor do reality e a participação do ex-brothers desta temporada. Por outro lado, o público já encara preocupações com alguns contratempos que ocorreram com duas eliminadas nesta terça-feira, 16.

Nas redes sociais, Raquele anunciou que sofreu um pequeno acidente em casa e machucou o pé. "Logo hoje".

Quem ganha o BBB 24? Veja o que as enquetes online indicam

Ao deixar os seguidores apreensivos, a ex-sister deixou claro que, apesar da lesão, consegue andar. "Gente, não fiquem preocupados. Está 'tudo bem' (na medida do possível). Meu pé está inchado e dolorido, mas estou conseguindo andar e não estou de botinha, não".

O dia também tem sido complicado para Deniziane, que quase perdeu o evento no estúdio da TV Globo, no Rio de Janeiro, pois perdeu o voo em Belo Horizonte.

"A bonita não perdeu o voo não, né? Gente, cheguei correndo. Por causa de 3 minutos", contou a influenciadora nos Stories do Instagram. "Mas já consegui remarcar meu voo. E vou chegar em cima da hora".

Quem está na final do BBB?

Davi, Matteus e Isabelle são os três finalistas que competem pelo prêmio milionário.

Qual o valor do prêmio atual?

Após a saída de Alane, o prêmio do BBB 24 acumulou em R$ 2.920.000.

Que horas começa a final do BBB 24?

A final do BBB 24 está marcada para terça-feira, 16 de abril, às 22h25, logo após a novela "Renascer". O último episódio do reality será transmitido na TV Globo e no Globoplay.