Filme Adão Negro, com The Rock, tem primeiro trailer divulgado; confira

A Warner Bros, Pictures divulgou na última quarta-feira, 8, o primeiro trailer oficial de Adão Negro. O filme estrelado por Dwayne Johnson faz parte do Universos da DC Comics.

O longa conta a história do anti-herói Adão Negro liberado de sua tumba após quase 5 mil anos aprisionado. Adão recebeu poderes dos deuses egípcios e foi aprisionado. No mundo moderno, o anti-herói irá buscar a sua forma única de fazer justiça.

O personagem Adão Negro foi criado por Bill Parker e C.C. Beck. Beau Flynn, Dwayne Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia são os produtores do filme.

Quem está no filme Adão Negro?

Dwayne Johnson estrela Adão Negro ao lado de Aldis Hodge (série “City on a Hill”, “Uma Noite em Miami”) como Gavião Negro; Noah Centineo (“Para Todos os Garotos que Já Amei”) como Esmaga-Átomo; Sarah Shahi (série “Sex/Life”, “A Hora do Rush 3”) como Adrianna; Marwan Kenzari (“Assassinato no Expresso do Oriente”, “A Múmia”) como Ishmael; Quintessa Swindell (“Viajantes - Instinto e Desejo”, série “Gatunas”) como Ciclone; Bodhi Sabongui (série “Um Milhão de Coisas”) como Amon; e Pierce Brosnan (as franquias “Mamma Mia!” e James Bond) como Senhor Destino.

O filme é dirigido por Jaume Collet-Serra (A Orfã) e roteiro de Adam Sztykie.

Quando estreia Adão Negro nos cinemas?

O filme Adão Negro irá estrear nos cinemas do Brasil no dia 20 de outubro

Veja o primeiro trailer de Adão Negro

LEIA TAMBÉM:

Ms. Marvel: saiba 4 curiosidades da série que estreia hoje no Disney+