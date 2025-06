Festival de Parintins 2025: Boi Garantido vence em apuração abandonada pelo Caprichoso

O Boi Garantido conquistou o título do 58º Festival de Parintins, em 2025. A vitória foi anunciada na tarde desta segunda-feira, 30, após a apuração das notas na Ilha Tupinambarana, a 369 km de Manaus, no Amazonas.

O 58º Festival Folclórico de Parintins foi realizado entre os dias 27 e 29 de junho de 2025. Ao longo das três noites de festival, foram avaliados 21 itens, divididos em três blocos: música, dança, cenografia e a parte artística das apresentações. O Boi Garantido, com o tema "Boi do Povo, Boi do Povão", se destacou em todos esses aspectos e levou o troféu para casa. Este é o 33º título do boi vermelho e branco na história da disputa.

No total, o Garantido fechou com 1.259 pontos, contra 1.257,7 do Caprichoso. Neste ano, o boi azul e branco se apresentou com o tema “É Tempo de Retomada”.

Clima de tensão nos bastidores

Ainda que o Garantido tenha saído vitorioso, a apuração foi controversa. O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, em protesto contra as notas atribuídas ao bumbá azul e branco, deixou o Bumbódromo no meio da contagem dos votos. "Estão detonando o Caprichoso injustamente. É ridículo seguir com essa apuração. Falta de respeito com dinheiro público”.

O incidente aconteceu após a divulgação das notas do primeiro módulo da segunda noite de apresentações, quando o Caprichoso começou a receber pontuações abaixo do esperado. Amoedo alegou que o boi havia solicitado oficialmente a impugnação de jurados que, segundo ele, poderiam prejudicar o bumbá, o que, em sua avaliação, se confirmou durante a apuração.

"Mas me respeitava? Respeitava a Nação Azul e Branca? Não tem respeito! É ridículo isso. Tanto esforço, tanto investimento, dedicação pra chegar aqui e você me tratar desse jeito por causa desses caras", criticou o presidente, visivelmente revoltado. Rossy também reforçou que o Caprichoso já havia alertado sobre a possibilidade de que os jurados prejudicassem o desempenho do bumbá: "Nós acusamos esses caras da comissão, que eles iam fazer isso. Tá lá o ofício, tá na mão do Vanderlei o ofício, que eles iam fazer isso", completou.

Após o protesto, Amoedo anunciou a saída do julgamento, acompanhado pela comissão e pelos delegados do Caprichoso. O clima de tensão rapidamente tomou conta das redes sociais, com torcedores do Caprichoso expressando apoio ao presidente e críticas à apuração.

O episódio levantou questões sobre a transparência e a imparcialidade da apuração, e deixou a comunidade folclórica de Parintins em alerta quanto aos próximos passos da organização do evento.

O Festival em três boites: a caminhada do Garantido até a vitória

Na sexta-feira, 27, o Boi Garantido abriu sua participação com o espetáculo "O Ecoar das Vozes da Floresta", destacando a diversidade dos povos da floresta e a lenda "Tapyra'yawara". A apresentação também trouxe o ritual indígena "Moyngo, A Iniciação Maragareum", conectando ainda mais o bumbá com as tradições da Amazônia.

No sábado, 28, o tema "Garantido, Patrimônio do Povo" celebrou as matrizes populares e indígenas, com um dos pontos altos sendo o "Ritual Ajié", conduzido pelo pajé Adriano Paketá. A segunda noite foi marcada pela energia contagiante da torcida vermelha e branca, que mostrou todo seu apoio ao bumbá.

A grande final, no domingo, 29, trouxe o tema "Garantido, Boi do Brasil", celebrando a diversidade cultural do país. A apresentação homenageou o compositor Chico da Silva e trouxe a lenda "A Deusa das Águas", além de marcar a despedida do tripa Denildo Piçanã. Foi uma noite de grande emoção, que garantiu ao Garantido seu 33º troféu, consolidando ainda mais sua posição como o maior campeão da história do Festival de Parintins.

Como funciona a disputa dos bois?

A disputa entre Garantido e Caprichoso é intensa e histórica, com cada boi buscando superar o outro a cada ano. O Boi Garantido é tradicionalmente conhecido por suas apresentações emocionantes e vibrantes, enquanto o Boi Caprichoso é celebrado por suas inovações e criatividade. Ao longo dos anos, a competição tem sido equilibrada, com ambos os bois conquistando vários títulos.

O festival é avaliado por jurados que analisam 21 itens em cada apresentação, incluindo evolução, coreografia, alegorias, entre outros. As notas são somadas ao final das três noites para determinar o campeão.

Tradição

O Festival de Parintins é uma celebração rica em tradição e espetáculos visuais. Cada boi conta com um time de itens oficiais, incluindo apresentadores, cantores, dançarinos e personagens folclóricos, que juntos competem para impressionar os jurados e o público. Os desfiles acontecem no Bumbódromo, uma arena especialmente construída para o evento, que acomoda cerca de 35 mil espectadores.