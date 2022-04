Feriado terá fenômeno raro de alinhamento de planetas: veja como assistir

O momento ideal para assistir ao fenômeno é entre os dias 23 e 25, cerca de 45 minutos antes do nascer do Sol -- os telescópios devem estar virados em direção ao Sudeste, mas o fenômeno também pode ser visto a olho nu, caso o céu não esteja nublado.

Mars & Saturn meet. https://t.co/e58JYJVzRz Early risers will have no doubt witnessed Mars and Saturn passed very close to one another over recent days. Here is the view on April 4th. Note the distinct colour differences between them. pic.twitter.com/BaEusab9jk

— Damian Peach (@peachastro) April 5, 2022