Feios, mas fofos: Quem são os Fugglers, monstrinhos com 'dentes humanos' que concorrem com o Labubu

A febre dos colecionáveis inusitados ganhou mais um protagonista excêntrico: os Fugglers. Mais perturbadores que a Labubu (da Pop Mart), mas com uma narrativa igualmente fascinante, esses monstrinhos de pelúcia chamam a atenção pelo visual “feio, mas fofo”.

Seu nome é uma fusão das palavras “funny” (engraçado), “ugly” (feio) e “monster” (monstro), e a descrição não poderia ser mais precisa para as suas aparências, que misturam o cômico com o bizarro.

Com dentes humanos incrivelmente realistas, expressões faciais que variam entre cômicas e assustadoras, os Fugglers possuem um olhar vazio e cansado. Alguns apresentam um ou dois olhos em formato de botão, enquanto todos carregam, na parte de trás, um botão específico que faz referência ao termo “butt” (traseiro, em inglês), com um toque de humor peculiar.

Como surgiram os Fugglers?

A origem desses curiosos monstros está nas mãos de uma costureira britânica, conhecida apenas como Sra. McGettrick. Tudo começou quando ela encontrou dentaduras com dentes individuais à venda na internet e teve a ideia de costurar dentes humanos em ursinhos de pelúcia, criando algo com um toque único de humor e estranheza. Em 2010, ela materializou sua ideia, mas a reação do marido foi de desconforto, o que, de maneira irônica, a fez achar tudo ainda mais engraçado. Logo, começou a vender as pelúcias online.

O sucesso foi crescendo ao longo dos anos, até que, em 2018, a gigante Spin Master adquiriu os direitos da marca e passou a produzir os Fugglers oficialmente. Com a pandemia de 2020 afetando as vendas, a empresa britânica Addo Play, em 2021, firmou um acordo com a Spin Master para retomar a comercialização das pelúcias, agora com um novo fôlego.

A lenda por trás dos Fugglers

Os Fugglers ganharam vida não apenas como pelúcias, mas também como parte de um folclore fictício. De acordo com a narrativa, esses monstros feiosos são o resultado de uma experiência científica mal-sucedida que originou criaturas de 23 cm de altura, cuja missão é espalhar o caos por onde passam. O site oficial da marca ainda brinca com a ideia de que ao adquirir um Fuggler, o comprador sela um laço de amizade eterno, com o monstro em questão comprometido a gerar caos perpétuo em sua vida.

Nos Termos e Condições do site, um aviso cômico ressalta que a empresa não assume responsabilidades pelas ações dos Fugglers. Entre as travessuras atribuídas a essas pelúcias, estão ações como: mudar todos os horários dos relógios, atacar a geladeira, abrir buracos negros, viajar no tempo, liberar gases, usar o cartão de crédito para financiar campanhas políticas, e muito mais.

Parcerias e popularização

Para aumentar ainda mais sua popularidade, os Fugglers firmaram parcerias com grandes franquias como "O Senhor dos Anéis", "Gremlins", "Tartarugas Ninja", "DC Comics" e "Bob Esponja". Também foram lançadas edições especiais e versões comemorativas, como as de Natal.

Os Fugglers são mais baratos que Labubu?

Os monstrinhos de pelúcia podem ser encontrados em diversas lojas de brinquedos no Brasil. Os valores dos Fugglers variam de R$ 63,90 a R$ 700, de acordo com tamanhos e temas.

Já os modelos simples de Labubus custam entre R$ 80 e R$ 250. As edições limitadas ou raras desses brinquedos podem ultrapassar os R$ 1.000, principalmente quando contam com elementos como brilho, transparência ou são produzidos com colaborações especiais.