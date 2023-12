Faustão vai voltar para a TV? Apresentador conta planos após cirurgia no coração

Quem sentiu falta do Faustão aos fins de semana na TV pode comemorar: o apresentador pode retornar às telas em breve. A notícia foi confirmada por ele mesmo em entrevista ao podcast "O Programa de Todos os Programas", divulgado na última terça-feira, 19.

"Eu trabalhei duas vezes na Record, duas na Band, 33 anos na Globo, trabalhei oito meses na Gazeta e consegui trabalhar em várias empresas. Pode ser [que eu volte]. Tenho que consertar a saúde. Lá para março, tudo bem, talvez eu volte", disse ele.

Faustão estava trabalhando na TV Bandeirantes desde 17 de janeiro de 2022. Em julho deste ano, o apresentador saiu da emissora para tratar uma insuficiência cardíaca.

Recuperação sofrida

Fausto Silva, de 73 anos, passou por cirurgia para transplante de coração, quatro meses atrás, para tratar insuficiência cardíaca. Ele ficou internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, e teve uma recuperação delicada.

"Tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. Duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo [o peso] na outra. A outra deu uma falhada e fui parar no chão", comentou no podcast."Tá certo que do carro para o chão são 40 centímetros. Duas vezes isso. Aí tem uma fratura na costela, essas coisinhas que atrapalharam na reabilitação com a fisioterapia. Coração não dá problema. Não tive rejeição alguma", completou ele.

Como é feita a transferência de um coração?

O coração é o principal órgão do sistema cardiovascular, que funciona como uma câmara que ajuda a impulsionar sangue para todo o corpo, de 60 a 100 vezes por minuto, para que os demais órgãos possam realizar suas funções vitais.

Por outro lado, quando o coração apresenta diminuição ou perda da função de bombear sangue, o órgão entra em quadro de insuficiência cardíaca. Uma condição que pode gerar doenças valvares e cardiomiopatias.

De qualquer modo, os médicos normalmente recomendam o transplante do coração quando o paciente não responde mais aos remédios e o órgão perde gradualmente suas funções.

Antes da operação, o paciente permanece em um período de espera para receber medicações. Mas, outros podem ficar internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No momento da cirurgia, uma equipe de médicos atua na retirada do órgão deficiente, enquanto outro grupo fica responsável por transplantar a estrutura saudável. Depois que a transferência é realizada, o paciente é encaminhado para a UTI, onde recebe tratamentos até o quadro de saúde se estabilizar. Mesmo assim, as complicações de um transplante de coração são as mesmas de qualquer órgão, como rejeição e infecção.