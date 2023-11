Famosos comemoram conquista da Libertadores pelo Fluminense

Pela primeira vez, o Fluminense conquistou o título de campeão da Copa Libertadores. O tricolor carioca venceu neste sábado, 4, por 2 a 1, o Boca Juniors, no Maracanã, no Rio de Janeiro, deixando torcedores emocionados no estádio e na internet.

Famosos como Gilberto Gil, Thalita Rebouças, Rafael Vitti, Renata Capucci e Rafael Portugal compartilharam mensagens em suas redes siciais comemorando a vitória. "Alô torcida do Flamengo, aquele abraço", disse Gilberto Gil, em vídeo pulicado no X (antigo Twitter).

Já a escritora Thalita Rebouças apareceu chorando em vídeo nos stories do Instagram: "Meu Deus do céu, campeões", falou ela. A apresentadora Renata Capucci, por sua vez, lembrou das vezes em que o Flu foi "menosprezado". "Chamados de 'timinho'. Mas somos grandes, fortes, guerreiros. Quisemos muito esse título, lutamos, acreditamos", destacou.

No Instagram, o humorista Rafael Portugal ficou literalmente sem palavras com a vitória. Em post, escreveu apenas: "Não sei explicar." Rafael Vitti, que esteve no Morumbi, compartilhou momentos finais da partida nos stories e foto no estádio, com a legenda: "Campeão."

Vitória por 2 a 1

Com apoio da torcida, o Fluminense dominou o início da partida e ficou a maior parte do tempo no ataque, costurando a defesa do Boca Juniors. Cano abriu o placar aos 35 minutos, depois de tabela de Keno com Arias. Esse foi o 13º gol do jogador na Libertadores 2023.

No segundo tempo do jogo, o Boca partiu para o ataque e empatou, após Advíncula receber de Medina pela direita, cortar para o meio e chutar de esquerda no canto direito de Fábio.

O gol da vitória veio na prorrogação. Diogo Barbosa lançou para Keno, que ajeitou de cabeça para John Kennedy marcar e garantir o primeiro título da Libertadores ao tricolor carioca. Como campeão, o Fluminense também garante vaga para duas edições do Mundial de Clubes da Fifa.