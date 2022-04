Fã assiste Homem Aranha 292 vezes no cinema e entra para o Guinness

Se você acha que ama um filme por já ter assistido repetidamente diversas vezes, pode se identificar com a história de Ramiro Alanis. O jovem americano fã dos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel assistiu o filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa 292 vezes no cinema.

O feito de Alanis entrou para o Guinness World Records com a maior frequência à mesma produção cinematográfica. Segundo o livro dos recordes, as 292 sessões totalizaram 720 horas no cinema, ou cerca de 30 dias inteiros. O fã compareceu no cinema entre 16 de dezembro do ano passado, data da estreia do filme, e 15 de março deste ano. O jovem morador da Florida estima que gastou US$ 3.400, cerca de R$ 16 mil.

Para que se recorde fosse reconhecido, Ramiro teve que seguir algumas regras. Ele não podia fazer nenhuma outra atividade enquanto assistia o longa, isso incluía ir ao banheiro. Além de precisar de uma declaração por escrito de um funcionário do cinema confirmando que assistiu o filme.

Em seu perfil no Twitter, Ramiro publicou um vídeo com seus 292 ingressos.

Ramiro já havia quebrado este recorde. Em 2019 ele assistiu o filme "Vingadores: Ultimato" por 191 vezes. Porém, em 2021 teve o seu recorde quebrado por Arnaud Klein, que viu o filme Kaamelott: First Installment por 204 vezes.

Agora que recuperou o título, o jovem afirmou para ao site do Guinness que quer mantê-lo por muito tempo.

‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ teve direção de Jon Watts. O filme recebeu aclamação de crítica e público. Graças a Ramiro e outros milhares de fãs, o longa arrecadou US$ 1,89 bilhão desde a estreia.

