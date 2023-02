EXCLUSIVA: Diretor de Os Banshees de Inisherin, favorito ao Oscar, explica origem do nome do filme

A nova produção de Martin McDonagh, Os Banshees de Inisherin, promete ser uma das grandes obras consagradas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Indicado a nove categorias do Oscar, o longa-metragem é um dos favoritos dessa edição — e pode levar o maior prêmio da noite.

O longa-metragem de McDonagh estreia nesta quinta-feira, 2, e concorre ao prêmio de melhor filme, ao lado de grandes concorrentes, como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (11 indicações), Nada de novo no front (nove indicações) e Os Fabelmans (sete indicações).

Apesar de surpreendente, o filme não é o primeiro de McDonagh a ganhar um prêmio da Academia. Em 2004, o curta-metragem Six Shooter também ganhou o Oscar da categoria, mas foi só em 2008, com Na Mira do Chefe, que ele assumiu o trabalho de diretor, de fato. O longa não chegou a ganhar o prêmio, mas foi indicado na categoria de Melhor Roteiro.

Para os Banshees de Inisherin, o diretor espera pelo melhor e revela algumas curiosidades dos bastidores do filme. Em entrevista exclusiva à EXAME POP, McDonagh explicou a origem do nome do filme, assim como detalhes sobre a atuação de Colin Farrell e Brendan Gleeson.

Veja a entrevista exclusiva de Martin McDonagh, diretor de Os Banshees de Inisherin

Seu trabalho no Teatro inclui duas peças ambientadas nas Ilhas Aran,The Cripple of Inishmaan e The Lieutenant of Inishmore. Inisherin não é uma ilha de verdade, mas The Spirits of the Island está de alguma forma relacionado a essas obras anteriores?

Eu havia escrito um trabalho inédito chamado The Banshees of Inishees, mas a única coisa que ficou ao longo dos anos foi o título, que era algo que eu gostava, ou pelo menos essa variação dele. Mas a história dessa obra foi completamente relegada anos atrás porque não era muito boa. Eu queria voltar a esse título, porque cria uma ideia um tanto estranha e mítica na mente.

Esse roteiro em particular escrevi há cerca de três anos e talvez seja o mais rápido que trouxe para a tela. Eu costumo deixá-los “pendurados“ um pouco mais. No entanto, eu estava querendo escrever algo sobre uma separação entre dois amigos por um tempo, e tudo se encaixou rapidamente quando comecei a escrever. De certa forma, é uma terceira parcela daquela trilogia das Ilhas Aran que começou nas mesas, embora sejam histórias independentes.

A ideia original era ambientar o filme em Inisherin, mas a topografia da ilha não era totalmente adequada para um filme e eu não queria que o local fosse tão específico. Portanto, é uma ilha fictícia, mas no meu coração definitivamente tem a mesma atmosfera de uma das Ilhas Aran. Na verdade, acabamos filmando a maior parte do filme em Inishmore, que é a maior ilha de Aran.

Como você descreveria a atmosfera do filme?

Há a Guerra Civil Irlandesa acontecendo no continente, então é uma história onde uma pequena guerra está acontecendo entre dois amigos, enquanto uma guerra maior está acontecendo lá fora. Eu queria trazer essa sensação de deslocamento. Há algo muito insular em viver em uma ilha, onde você vê como o dia-a-dia de cada pessoa se desenrola. O interessante e o ponto que dispara o filme é: o que acontece quando há uma pausa naquele cotidiano tranquilo e plácido?

Por que você escolheu essa época para ambientar o filme?

Eu sempre soube que não queria definir a história nos dias atuais. Havia alguns aspectos alegóricos interessantes na separação entre esses dois homens e a divisão entre os dois lados da guerra civil, então eu queria imbuir a história com esse sentimento. Além disso, nunca tinha feito um filme de época e foi algo que me interessou.

Foi maravilhoso ver os personagens e a cidade ganhando vida através do trabalho do departamento de arte e principalmente graças aos figurinos de Eimer Ní Mhaoldomhnaigh, que foram extraordinários. Imediatamente algo se move do roteiro para a tela, e eu nunca senti isso tão forte antes. Você pode ver fisicamente seu personagem entrar no set, sem nem mesmo começar a desempenhar seu papel... Que, felizmente, ele então interpreta [risos].

Há algo em definir uma história no passado que não faz ninguém questionar por que você não está abordando os temas predominantes de hoje. Você tem muito mais liberdade e espero que este filme não fique desatualizado tão rapidamente quanto um filme ambientado nos dias atuais.

Você escreveu os papéis de ambos os personagens com Colin e Brendan em mente?

Queria reunir Colin e Brendan desde Na Mira do Chefe. Eu queria trabalhar com eles novamente porque são duas pessoas extraordinárias e dois atores brilhantes, mas também havia algo sobre trabalhar juntos que acho que ficou claro para todos. Não queríamos que permanecesse único, embora também não tivéssemos interesse em voltar àquela história ou àquele mundo.

A razão pela qual escrevi para eles é porque são dois grandes atores que sempre querem explorar a verdade, sem esconder nada da feiúra dessa verdade. Eles não vão nos proteger de quão sombrios esses personagens podem ser, ou quão sombrios eles podem se tornar, mas querem ser honestos e sinceros em cada linha. Além disso, são ótimos comediantes, embora não busquem ser engraçados.

Sabemos que Inisherin é uma ilha fictícia. Mas onde que entram os Banshees nessa história?

Acho que a maioria das pessoas está familiarizada com o conceito de banshee: uma criatura fantasmagórica da mitologia irlandesa. Geralmente é uma mulher, jovem ou velha, que geme para anunciar que uma morte acontecerá. Você não precisa saber muito mais do que isso para entender o essencial. Talvez haja mais para descobrir no filme [risos].

Quando estreia Os Banshees de Inisherin?

O filme estreou em 2022 nos cinemas internacionais. No Brasil, o longa de Martin McDonagh estreia nesta quinta-feira, 2, nos cinemas nacionais.

Sobre o que fala Os Banshees de Inisherin?

O filme conta a história de Pádraic e Colm, que entram em rota de colisão após o início da Guerra Civil Irlandesa. Certo dia, Colm decide por fim na amizade repentinamente e a decisão gera consequências alarmantes para ambos.



Fazem parte do elenco Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan e outros.

Qual é o estúdio de Os Banshees de Inisherin?

O filme é da da Searchlight Pictures, que pertence à Disney.