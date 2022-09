Ex-namorada de Elon Musk leiloa cartão de aniversário recebido pelo bilionário, por US$ 10 mil

Jennifer Gwynne, ex-namorada de Elon Musk, está vendendo algumas lembranças de seu relacionamento na época da faculdade - e eles estão se mostrando bastante populares.

Jennifer, que namorou o homem mais rico do mundo quando ambos estudavam na Universidade da Pensilvânia, está leiloando um conjunto de 18 fotos capturando os momentos do bilionário como estudante universitário e outras recordações na plataforma RR Auction, com sede em Boston.

Além das fotos, vão a leilão um cartão de aniversário escrito à mão e um colar de ouro que Musk deu à sua então namorada.

Na noite de domingo, o cartão de aniversário - assinado "Love, Elon" - estava chegando a um valor de US$ 10 mil com impressionantes 23 lances.

O outro item que atraiu maior interesse foi o colar, que vem com uma esmeralda da mina da Zâmbia de propriedade do pai de Musk, Errol, um promotor imobiliário sul-africano.

Já as fotos incluem imagens inéditas de um jovem Musk saindo com amigos, brincando no dormitório e abraçando Gwynne.

