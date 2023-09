Ex-BBB já ganhou mais de 50 vezes na loteria e revela segredo; veja

Ganhar na loteria já é muito difícil, agora imagine faturar 57 vezes o prêmio: é o caso da ex-BBB, Paulinha Leite, que ganhou novamente no último sábado, 9, faturando R$ 35 mil na quina da Mega-Sena.

A ex-participante do reality show possui uma empresa de bolão de apostas e dá dicas de como ganhar na Mega-Sena. Chamada de "Unindo Sonhos", Paulinha realiza diversos bolões online, onde os apostadores depositam um valor para entrar na divisão do jogo.

Em entrevista para UOL, Paulinha diz acreditar na lei de atração, por isso já venceu tantas vezes. Quando questionada sobre dicas de como ganhar, a empresária falou que é preciso "jogar diversas vezes para ganhar". Segundo ela, muitas pessoas a procuram pedindo dicas, porém sem sequer apostar uma vez.

Paulinha também afirma que escolhe os números que mais chamam sua atenção para fazer as apostas. Ela afirma que observa algarismos durante o dia, seja em outdoor, contas para pagar ou enquanto anda de carro.

Empresa de bolão

Devido a sorte de vencer tanta vezes na loteria, Paulinha abriu a empresa para auxiliar mais pessoas que buscam o tão sonhado prêmio. O negócio surgiu a cerca de dois anos, após seguidores pedirem que ela divulgasse os números sorteados, nas vezes em que ganhou.

Inicialmente a ideia era fazer apenas um bolão na Loto Fácil, mas não parou por aí. A empresária afirmou que mais pessoas gostariam de participar, foi quando surgiu a ideia de realizar a empresa. Ela consultou advogados para saber se é legal, titou CNPJ e começou a empresa

Apesar do negócio dar frutos, ela afirma que na maioria das vezes em que ganhou, foi por aposta individual. Nesta última vez, ela jogou números que costuma apostar sempre, o que rendeu frutos.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Valores para jogar na Mega-Sena

6 números: R$ 4,50

7 números: R$ 31,50

8 números: R$ 126,00

9 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

Como fazer um bolão da Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.