Evanescence anuncia show extra em São Paulo e Belo Horizonte; veja como comprar

A banda Evanescense, liderada pela cantora Amy Lee, anunciou shows extras no Brasil ainda em 2023. Agora, além das apresentações já agendadas (e esgotadas) em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, o grupo também virá para São Paulo e terá mais uma data na capital mineira.

Outra novidade é que a banda brasileira Ego Kill Talent será responsável por todos os shows de abertura durante a turnê do Evanescence no Brasil.

Agora, serão, ao todo, seis shows divididos entre São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Eles se apresentam nos dias 19, 21, 23, 25, 26 e 28 de outubro e também farão apresentações no México e na Argentina, como parte de uma turnê sul-americana.

Em 2022, a música “Bring Me To Life”, lançada em 2003, voltou a liderar entre as mais ouvidas do streaming - graças à impulsionamento no TikTok. Hoje, o videoclipe da faixa contabiliza 1,1 bilhões de views no YouTube. Vencedor de dois Grammy, o Evanescence prepara para o público brasileiro um setlist com músicas de diferentes momentos da carreira.

Veja o valor dos ingressos do show do Evanescence em São Paulo

São Paulo

Pista Premium: R$325 (meia) | R$650 (inteira)

Pista: R$175(meia) | R$350 (inteira)

VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.818,00 (meia)* | R$2.143,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$1.060,00 (meia)* | R$1.385,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

Data: 21/10/2023

Local: Novo Anhangabaú

Endereço: Av. São João, s/n - Centro Histórico de São Paulo São Paulo - São Paulo - SP

Belo Horizonte

Pista Premium: R$270 (meia) | R$540 (inteira)

Arquibancada: R$170 (meia) | R$340 (inteira)

Camarotes: R$240 (meia) | R$480 (inteira)

Suítes: R$310 (meia) | R$620 (inteira)

VIP 1 – Evanescence Soundcheck Package: R$1.763,00 (meia)* | R$2.033,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

VIP 2 – Evanescence Early Entry Package: R$1.005,00 (meia)* | R$1.275,00 (inteira) – *Valor do Ingresso de Pista Premium + serviço.

Data: 25/10/2023

Local: Arena Hall

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 – Savassi, Belo Horizonte

Onde será o show do Evanescence em São Paulo?

O show do Evanescence em São Paulo será no Novo Anhangabaú, localizado no centro histórico da capital paulista.

Onde será o show do Evanescence no Rio de Janeiro?

O show do Evanescence no Rio de Janeiro será no Qualistage, localizado na Barra da Tijuca.

Onde será o show do Evanescence em Curitiba?

O show do Evanescence em Curitiba será no Live Curitiba, localizado no Novo Mundo.

Onde será o show do Evanescence em Belo Horizonte?

O show do Evanescence em Belo Horizonte será na Arena Hall, localizada no bairro Savassi.

Onde será o show do Evanescence em Recife?

O show do Evanescence em Recife será na Classic Hall, localizada em Olinda.