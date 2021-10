Estudo aponta idade em que somos mais felizes na vida

Um estudo com 17 mil participantes de 13 países europeus apontou a faixa etária na qual as pessoas dizem ser a época mais feliz da vida: entre 30 e 34 anos de idade.

O estudo longitudinal foi publicado no repositório científico Springer Social Indicators Research e foi feito com pessoas que tinham 50 anos ou mais.

“Os resultados mostram que a probabilidade de viver o período mais feliz da vida apresenta uma relação côncava com a idade, com um ponto de inflexão por volta dos 30-34 anos e uma tendência decrescente a partir desse ponto. Retrospectivamente, a meia-idade não é considerada o período menos provável e mais feliz da vida”, segundo a autora do estudo, Begoña Alvarez, professora no Departamento de Economia Aplicada, Universidade de Vigo, na Espanha.

O time de pesquisadores, entretanto, reconhece que uma das limitações do estudo é a habilidade dos participantes de se lembrarem corretamente do passado.

A análise pode ir além de apontar a melhor época da vida para que as pessoas a aproveitem devidamente. Os pesquisadores acreditam no uso dos resultados para a elaboração de políticas públicas para a população mais idosa.