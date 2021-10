Estudo aponta característica associada aos psicopatas bem-sucedidos

Um novo estudo longitudinal que acompanhou adolescentes indica uma característica associada ao sucesso dos psicopatas.

Os psicopatas são indivíduos que não têm capacidade para a empatia, têm tendência antissocial e uma inclinação para a manipulação de outras pessoas.

Publicado no periódico Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, o estudo foi liderado por pesquisadores dos Estados Unidos, das Universidades de Virginia Commomwealth e College of Arts & Sciences.

Usando modelos estatísticos, os pesquisadores consideraram as trajetórias dos indivíduos analisados segundo três variáveis: impulso, controle e supressão da agressividade.

Considerando que os participantes eram adolescentes infratores, os pesquisadores observaram que, com o tempo, a tendência de controle e supressão da agressividade aumentaram, especialmente entre aqueles que não voltaram a cometer infrações.

“Indivíduos psicopatas podem apresentar padrões gerais de habilidades autorregulatórias prejudicadas quando comparados a seus colegas menos psicopatas. No entanto, os indivíduos psicopatas 'bem-sucedidos' podem desenvolver mais rapidamente essas habilidades de autorregulação do que seus pares mais pró-sociais, embora, no final das contas, fiquem aquém deles”, afirmam, em nota, os autores.

Os pesquisadores reconhecem que uma das principais limitações do estudo é que que suas descobertas podem não ser generalizáveis, porque a amostra analisada foi de uma população específica de adolescentes infratores.